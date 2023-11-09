Повернення біженців та велика модернізація: чи готовий аеропорт "Бориспіль" до відкриття

В Україні знову заговорили про перспективи відкриття головного летовища країни – Міжнародний аеропорт "Бориспіль", який призупинив свою діяльність від першого дня війни.

Чим зараз живе головний аеропорт країни, наскільки швидко його можна відкрити після перемоги та хто з авіаперевізників вже готовий повернутися в українське небо – про все це сайт ТСН.ua запитав у генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського.

Олексій Дубревський

Навчання та збережений колектив

Чим живе Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під час війни? Адже там працює велика кількість людей, а летовище закрите від першого дня війни.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" під час війни працює в умовах значного виклику та невизначеності. Закриття повітряного простору України та введення воєнного стану спричинили серйозні втрати у звичайній операційній діяльності. Тим не менш, як об’єкт критичної інфраструктури аеропорт постійно забезпечує технічну готовність своїх інфраструктурних об’єктів та виробничих технологічних систем.

Важливим є те, що аеропорт "Бориспіль" підтримує своїх працівників – 82% персоналу отримують виплати у розмірі 2/3 окладу під час воєнного стану. Частка співробітників продовжує працювати у штатному режимі з повним обсягом обов’язків.

Навчальні центри аеропорту продовжують займатися підготовкою фахівців авіагалузі, сприяють підвищенню кваліфікації близько 2170 спеціалістів. Це стосується як працівників аеропорту "Бориспіль", так і співробітників інших організацій, що працюють у сфері авіаційного транспорту.

Аеропорт також активно впроваджує систему комплаєнсу (відповідність будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам), щоб відповідати міжнародним стандартам управління бізнесом та закупівлями. Процес сертифікації у цьому напрямку вже розпочатий, що свідчить про важливість забезпечення дотримання вимог законодавства та високих міжнародних стандартів.

Не зважаючи на відсутність польотів, аеропорт продовжує активно працювати над удосконаленням безпеки та підтримує високий рівень кваліфікації персоналу з питань безпеки цивільної авіації та інших виробничих підрозділів, готуючись до можливого відновлення польотів за найвищими світовими стандартами у майбутньому.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Зміни, які чекають на аеропорт "Бориспіль"

В одному з інтерв’ю ви заявили, що на модернізацію летовища необхідно 420 мільйонів євро. На що саме планується спрямувати ці кошти?

Після відновлення авіазв’язку зі світом аеропорт "Бориспіль" розглядає широкий простір можливостей. На першому місці – комплексна програма модернізацій та реконструкцій аеропортової інфраструктури, яка охопить покращення злітно-посадової смуги, світло-сигнальної та радіонавігаційної систем, реконструкцію центральної паливної системи та паливного складу, розширення паркінгу, впровадження сучасних систем безпеки та технологій авіаційної безпеки. Очікується, що ці кроки дозволять аеропорту "Бориспіль" піднятися на новий технологічний рівень, забезпечуючи конкурентоспроможність на міжнародній арені та привабливість для інвесторів.

Ці проєкти не лише покращать функціональність аеропорту та пропускну здатність, а й дозволять йому виконувати свою основну місію – стати високотехнологічним європейським авіахабом, що сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості України та розвитку торгівлі й туризму в країні.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" до війни. Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Також важливо відзначити, що 14 липня 2023 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародним аеропортом "Бориспіль" та глобальною будівельною корейською компанією Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) за сприяння віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та за участі Міністра земель, інфраструктури та транспорту Південної Кореї – Вон Хі Рьона. Цей документ передбачає партнерство та співпрацю у напрямку відновлення та розвитку аеропортової інфраструктури.

Туризм до країни героїв

Як швидко зможе аеропорт відновити свою роботу у разі закінчення війни? Що для цього необхідно?

Відновлення роботи аеропорту "Бориспіль" після завершення війни можливе відносно швидко. Для цього необхідне співробітництво та консолідована підтримка всіх фахівців авіаційної галузі – як міжнародних, так і українських. Ефективна співпраця між українськими аеропортами та авіаційними інституціями буде вирішальним чинником для швидкого та успішного відновлення операційної готовності аеропортів.

Варто відзначити, що у переговорах та бізнес зустрічах з європейськими перевізниками відчувається великий інтерес до польотів в Україну. Це охоплює різні сегменти, у тому числі повернення українських біженців, вантажні перевезення та зростання попиту на чартерні рейси. Також важливим є інтерес іноземців до України як країни героїв, що дійсно буде сприяти розвитку туризму.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Авіаперевізники, які готові повернутися

Чи погодяться авіаперевізники швидко повернутися на український ринок? Можливо є такі, хто готовий на це вже зараз?

Деякі авіакомпанії, такі як Ryanair, LOT, Turkish Airlines, Air Baltic, SkyUp, Lufthansa та інші, вже публічно заявляють про свої наміри повернутися на український ринок авіаперевезень. Це свідчить про потенційну готовність відновити польоти в Україну та сприяти розвитку авіаційного сектору країни. Після завершення війни аеропорт "Бориспіль" матиме значний потенціал для розвитку та відновлення польотів. Надання необхідних послуг для пасажирів та авіакомпаній стане пріоритетом.

Зможуть повернутися до України через "Бориспіль"

Деякі експерти вважають, що у перші півроку після війни люди будуть масово повертатися до України. Чи достатньо у аеропорту "Бориспіль" потужностей, щоб перевезти усіх бажаючих?

Прогнози експертів щодо масового повернення людей до України в перші півроку після війни свідчать про великий відкладений попит на авіаперевезення. Аеропорт "Бориспіль" готовий відновити свою роботу і надати необхідні послуги пасажирам та авіакомпаніям. Важливо враховувати, що українські аеропорти мають велике соціально-економічне значення, забезпечуючи тисячі робочих місць та генеруючи великі прибутки для економіки країни. Втрата цих доходів через війну є значущою для національної економіки.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Фото: Facebook-сторінка аеропорту

Запрацює у найкоротший термін

Які ви бачите перспективи аеропорту "Бориспіль" після нашої перемоги? На що буде спрямовано основну увагу?

Аеропорт "Бориспіль" має всі потрібні ресурси й готовність для ефективного відновлення своєї діяльності, обслуговування пасажирів та літаків у найкоротший термін після завершення війни.

Отже, оскільки аеропорт "Бориспіль" є ключовою авіаційною платформою України, летовище має потенціал відіграти критичну роль у реанімації авіаційної галузі країни. Здатність швидко відновити польоти та повернути міжнародних партнерів є основним аспектом стратегії. Перед нами відкриваються перспективи, де аеропорт "Бориспіль" може стати справжнім каталізатором нової епохи української авіації.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, які є перспективи відновлення польотів з України і що кажуть експерти.

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