Повернення "Доктора Пі": у Мережі поширюється дивне звернення Слюсарчука до Трампа

У Мережі – раптовий інформаційний сплеск через звернення скандальної особи, яка колись вдавала з себе генія, а згодом була засуджена за шахрайство та вбивство з необережності.

У Мережі масово поширюється дивне звернення Андрія Слюсарчука, відомого як "Доктор Пі", який видавав себе за видатного нейрохірурга та науковця. Це звернення до президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, у якому Слюсарчук критикує політику обох щодо України та війни.

Чому допис колись судимого за вбивство з необережності і шахрайство "Доктора Пі" з’явися саме зараз, як на це реагують українці, що відомо про зв’язки Слюсарчука з Росією та взагалі його минуле, – читайте на ТСН.ua.

Про що йдеться у зверненні Слюсарчука?

Допис Слюсарчука на його Facebook-сторінці з’явився 20 лютого. Автор називає себе українським лікарем і напряму звертається до Трампа та Путіна, описуючи страшну "ціну їхньої політики" та називаючи політиків "двома людожерами в костюмах". У своїй заяві "Доктор Пі" намагається поставити російського диктатора та американського лідера на один щабель.

"Пане Трамп! Пане Путін! Ви хочете знати, яка ціна вашої "політики"? Заходьте до мене в морг. Ось вона – на столах. Це діти з розірваними животами, в яких замість органів – осколки. Це вагітні жінки, яких російські виродки розстрілювали в живіт, сміючись: "Щоб не народжували фашистів". Це старці з обмороженими кінцівками, які повзли кілометрами під обстрілами, а ви говорите про "малі втрати землі"?", – йдеться в емоційному тексті звернення.

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Слюсарчук звинувачує Путіна і Трампа у "торгівлі" життями українців, як акціями на біржі; звинувачує обох у прагненні, аби українці "здалися" заради їхнього "рейтингу та імперського маразму"; називає президентів "двома гієнами, які ділять труп України"; стверджує про брехню з боку і Путіна, і Трампа щодо припинення вогню.

Звернення Андрія Слюсарчука "Доктора Пі" / Скриншот повідомлення на Facebook-сторінці

Реакція українців на заяву "Доктора Пі"

У коментарях під дописом частина користувачів пише слова підтримки та схвально відгукуються про звернення Слюсарчука. Однак є й ті, хто називає автора шахраєм та закликає не вірити поширюваній інформації.

коментарі під зверненням Слючарчука

Зокрема, на таке раптове повернення Доктора Пі у складний для держави та громадян період відреагували українські журналісти. Зокрема Денис Казанський констатує, що у Facebook поширюється величезна кількість репостів допису Слюсарчука.

"Це судимий шахрай, який відсидів у вʼязниці і який не є тим, за кого себе видає. Ця інформація гуглиться дуже легко, але навіщо щось перевіряти? Люди бачать емоційний пост і поширюють його, не думаючи. Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати імʼя. Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками. Класична технологія", – йдеться у повідомленні Казанського.

Журналіст також відповів тим, хто заявляє: "Яка різниця, що він шахрай, він же пише такі важливі речі".

"Оце і є класична технологія дискредитації. Якщо це "звернення до Трампа" дійсно дійде до когось з команди Трампа, він просто одразу скаже – "та це ж не нейрохірург, а злочинець, жодному його слову не можна вірити, у них там всі такі". Всі меседжі, які поширює Слюсарчук, будуть автоматично дискредитовані. Замарані його імʼям. Можливо, на це і розрахована ця кампанія", – пояснив Казанський.

Водночас українська журналістка та письменниця Оксана Дудар припустила, що таке "чудесне "воскресіння" Слюсарчука" з його коментарями з якогось дива про Трампа, якого сьогодні критикують усі, кому не лінь, може бути пов’язане зі зв’язками "Доктора Пі" з Росією.

"Чому саме Слюсарчук? Чому саме сьогодні? І найголовніше – чому його слова так активно розносяться, у тому числі й серед моїх знайомих? Цікава деталь: під час суду над Доктором Пі постійно спливала тема його зв’язків із росією. Неіснуючі дипломи він отримав саме там. "Ліки", якими лікував важкохворих пацієнтів? Теж з рф. А ще він часто згадував свої тісні стосунки з Кашпіровським. Прокуратура на суді тему його російських зв’язків детально не досліджувала. Проте один талант у Слюсарчука точно є – гіпноз", – йдеться у дописі Дудар.

Вона також пригадала, що від 1950-х років СРСР активно займався вивченням парапсихології, існували центри для підготовки телепатів та екстрасенсів, проте багато "досліджуваних" виявилися звичайними аферистами.

"Чи є тут паралелі? Не знаю. Але мені все це виглядає дуже підозріло", – зазначила журналістка.

Андрій Слюсарчук та Анатолій Кашпіровський / Фото з відкритих джерел

Журналістка Рома Самокіш так відреагувала на поширення соцмережами звернення Слюсарчука:

"Чому нами так легко маніпулювати? Бо ми любим патоку в вуха. Стрічкою несеться доктор Пі, який рятує пошматованих дітей… Прекрасний текст для тих, хто не перевіряє, що постить".

Системна аналітикиня Наталія Глоба назвала допис Слюсарчука "російською інформаційною диверсією".

"Тільки ідіот не здатен розпізнати у цьому "листі" російську інформаційну диверсію з метою довести, що всі повідомлення про звірства росіян в Україні – фейк", – йдеться у дописі Глоби.

Ким Слюсарчук є насправді: факти про "Доктора Пі"

"Доктор Пі" став відомим в Україні 2005 року. Андрій Тихонович Слюсарчук називав себе нейрохірургом, демонстрував надздібності та влаштовувив телешоу з елементами гіпнозу. Завдяки телепрограмам він здобув славу "людини з феноменальною пам'яттю". Чоловік розповідав, що має три рекорди, занесені до Книги рекордів України, один з яких – відтворення по пам'яті 30 млн знаків числа Пі після коми. За це й отримав прізвисько "Доктор Пі".

Андрій Слюсарчук на одній з телепрограм / Фото: УНІАН

Біографія, про яку стверджував сам Слюсарчук, вражає: у 9 років він закінчив школу, у 12 – вступив до Московського медуніверситету, а у 18 – вже випустився з відзнакою.

Згодом колишній сирота з дитбудинку посів місце радника віцепрем’єра України. А президент України Віктор Ющенко обіцяв створити під генія інститут мозку. Тодішня заступниця голови секретаріату президента Марина Ставнійчук заснувала разом зі Слюсарчуком громадську організацію "Розум".

Віктор Ющенко та Андрій Слюсарчук / Фото: Корреспондент

На хвилі успіху Слюсарчук активно лікував пацієнтів, які вважали його останньою надією, та брався за складні операції. Однак з часом з’явилися зізнання родичів пацієнтів "Доктора Пі" про те, що він – шахрай. Водночас у розслідуванні львівської газети "Експрес" йшлося, що у Слюсарчука немає медичної освіти, а його дипломи – фальшиві.

2011 року Слюсарчука взяли під варту, а 2014 року суд першої інстанції визнив його винним у вбивстві з необережності, шахрайстві у великих розмірах, у підробці документів нейрохірурга, незаконній лікарській діяльності. "Доктор Пі" отримав вирок у вигляді 8 років ув’язнення та повинен був сплатити матеріальну компенсацію постраждалим.

За версією слідства, Слюсарчук лікував людей без освіти. Після видалення "лікарем" новоутворення в черепі чоловіка той помер, так і не прийшовши до тями. Іншому пацієнтові з епілепсією "Доктор Пі" рекомендував негайно вирізати пухлину головного мозку. Після операції була пошкоджена права півкуля мозку. Цей пацієнт також помер.

Андрій Слюсарчук / Фото: УНІАН

Адвокати активно працювали над оскарженням вироку, і 2016 року, не відбувши терміну ув’язнення, Слюсарчук вийшов на волю "за законом Савченко" під особисті зобов’язання. Верховний суд скасував усі попередні вироки. Справа знову почала слухатися у першій інстанції. А в листопаді 2024 року суд виправдав "Доктора Пі". Відомо, що зараз він проживає у Женеві.