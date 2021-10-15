Повернення після 5-річної мовчанки: Адель переїхала до США, має нового бойфренда та випускає альбом

За останні роки співачка схудла на 46 кілограмів.

Адель повернулася. Після п'яти років мовчання 33-річна британська поп-співачка, володарка 15 нагород "Греммі" випустила нову пісню й анонсувала вихід альбому. Менш ніж за добу її новий сингл набрав мільйонів переглядів. Про розлучення з чоловіком, радикальне схуднення, переїзд до США і нового бойфренда вона відверто розказала в інтерв’ю журналу Vogue.

Про це 15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За п'ять останніх років Адель розлучилася із чоловіком і писала пісні, як каже, щоб пояснити 9-річному синові Анджело, чому більше не разом із його батьком. В її житті сталося чимало змін. До радикального схуднення публіка вже звикла. Але було багато роботи внутрішньої.

"Мій психотерапевт сказав, що я маю посидіти із 7-річною мною. Тому що вона була покинута. І вся ця історія із моїм батьком, якої я уникала - не бути впевненою, що той, хто мав би мене любити, насправді любить. Тож і мої стосунки із чоловіками усе життя були такими: ти збираєшся завдати мені болю, що ж - я зроблю тобі боляче першою", - розповіла Адель.

Новини світу: співачка Адель повернулася після 5 років мовчання

Співачка тепер живе у Лос-Анжелесі, хоч і сумує за Лондоном. Зустрічається з новим чоловіком - одним із найвпливовіших американських спортивних агентів Річем Полом. Його статки журнал "Форбс" оцінює у 46 мільйонів доларів.

Адель та Річ Пол / instagram.com/adele

Втім залишила Англію вона не заради нового коханого, а ще до зустрічі із ним, з цілком прагматичних причин.

"Мені хотілося свіжого повітря і бачити небо. Будинок, який я маю в Лос-Анжелесі, я б ніколи собі не змогла дозволити в Лондоні. Там це коштує сотні мільйонів фунтів. У мене немає таких грошей", - пояснила Адель.

Вона схудла на 45 кілограмів. Це тривало два роки. Уточнює, жодної дієти, що їй приписували у пресі, не дотримувалася. Просто пішла у спортзалу, щоб вгамувати тривожність.

"Це ніколи не було про втрату ваги. Це - про те, щоб стати сильнішою і проводити щодня достатньо часу без телефону. І я стала практично залежною від спорту. Я тренуюся двічі або тричі на день", - розповіла співачка.

Свій новий альбом Адель назвала "30". Як і усі попередні - за кількістю прожитих на момент написання років. Він вийде у листопаді. Його чули наразі лише найближчі. Адель встигла його заспівати батькові, перед тим, як у травні цього року він помер від раку.

instagram.com/adele

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