Повернення Саакашвілі додому: як це йому вдалося та що розповідають рідні "спільників" одіозного політика

Повернення Саакашвілі додому: як це йому вдалося та що розповідають рідні "спільників" одіозного політика

Партія Саакашвілі вже анонсувала масштабні протести.

Сьогодні біля в'язниці у місті Руставі, де вже кілька днів сидить експрезидент цієї країни Міхеіл Саакашвілі, журналісти помітили українську нардепку Лізу Ясько. Перед від'їздом до Грузії вона разом з Саакашвілі записали відео, де розповіли про свої стосунки. У будівлі, за повідомленнями медійників, вона провела із півтори години. Тим часом партія Саакашвілі анонсувала масштабні протести, а у справі Саакашвілі - ще двоє затриманих. Їх підозрюють у перевезенні Саакашвілі територією країни. Сталося це, за версією слідчих, вже після того як політик дістався до Грузії із України. Щоправда, як саме йому це вдалося зробити - морем чи сушею - міркують і досі.

Про те, що нині відбувається довкола повернення Саакашвілі додому і що розповідають рідні затриманих, яких називають спільниками одіозного політика - 5 жовтня в ексклюзивному інтерв'ю в ТСН.19:30.

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За даними місцевих ЗМІ, політик міг приплисти на поромі - із українського Чорноморська до Поті. Звідти Саакашвілі опиняється південніше - у Батумі - і записує звернення.

"Сьогодні збулась моя мрія і вона остаточно здійсниться, коли Грузія стане на ноги", - говорив він.

Чи правдива саме ця версія маршруту і як саме Саакашвілі потрапив на паром в Україні - у прикордонній службі цю інформацію не коментують, керівництво грузинського порту повідомило, що не контролює вміст вантажів.

"Морський порт Поті не має дозволу ні на перевірку вантажів, що надходять з -за кордону, ні на перевірку пасажирів, що в'їжджають або виїжджають з країни", - зазначили там.

За однією із версій - вже із території порту Поті контейнер, у якому ймовірно був Саакашвілі, вивіз водій вантажівки Елгуджа Цомая. І ніби то він і надав квартиру Саакашвілі у Тбілісі, де згодом політика затримали.

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Водій вантажівки теж нині під вартою. І вже сьогодні грузинські силовики повідомляють про нових підозрюваних. Батька і сина Шалву і Зураба Цоцорія. Вони співробітники порту Поті, і слідство вважає - саме вони перевозили Саакашвілі країною на своєму автомобілі. ТСН вдалося зв'язатися із жінкою, чоловіка і сина якої затримали.

"Їх звинувачують у приховуванні фактів, яких - я не розумію. Поки вони мені самі не розкажуть - я нічого не буду знати", - говорить вона.

Верико телефоном розповідає: їхня родина не має стосунку до політики і із Саакашвілі не знайома. Припускає: експрезидент міг зупинити на дорозі їхній автомобіль як попутник.

"З Поті в інше село - вони привезли його, але я точно не знаю, не можу стверджувати. Може людина "проголосувала". У нас в Грузії заведено, що зупиняються машину", - говорить вона.

Новини світу: рідні "спільників Саакашвілі" дали ексклюзивне інтерв'ю ТСН

Але й якщо її рідні впізнали політика, каже жінка - наврядчи звернулись би до поліції.

"Якби впізнали - "здавати" не заведено у нас", - зазначила жінка.

Наприкінці розмови Верико зізнається - із першим затриманим, водієм вантажівки, знайомі, ба навіть родичі. Її сина та чоловіка теж доправили до в'язниці, їх звинувачують у приховуванні тяжкого злочину. Тим часом соратники Саакашвілі знову зорганізовують протести і закликають виходити на вулиці.

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