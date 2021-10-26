Повернення скіфського золота до України через сім років судів: стало відомо, коли можна розпочати процедуру

Повернення скіфського золота до України через сім років судів: стало відомо, коли можна розпочати процедуру

Навіть адвокати були здивовані таким формулюванням у рішенні суду в Нідерландах.

Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» на територію суверенної держави Україна.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Також читайте Найкоштовніша знахідка української археології була здійснена рівно 50 років тому: історія скіфської Пекторалі

Скіфські скарби це українська культурна спадщина і має бути повернути до України. Таке рішення ухвалив сьогодні Апеляційний суд Амстердама. Це означає, що скіфські скарби, які сім років зберігалися в місцевому музеї Алларда Пірсона, мають повернутися саме до України, а не на окупований півострів.

Це найкраще рішення і найкраща аргументація суддів – так коментують рішення адвокати української сторони, а ще присутні на суді українські чиновники. «Я не так здивувався, що ми виграли, але формулювання рішення було набагато кращим, ніж я очікував. Це найкраще, що могло сьогодні статися», - зазначає адвокат.

«Амстердамський апеляційний суд визнав, що до нас буде повертатися колекція скіфського золота через те, що це саме наше українське, історичне, що це саме українська частина культури і вона момент не може повернутися до Криму, бо він є тимчасово окупований», - заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Новини світу: апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути скіфське золото до України

А от адвокат іншої сторони, а саме кримських музеїв, заявив, що дуже розчарований цим рішенням і не розуміє його. Він заявив, що тепер кримські музейники можуть подати касацію до Верховного суду Нідерландів, для цього вони мають три місяці. І він не знає, чи будуть його підзахисні подавати на касацію. Однак поки що фактично скіфські скарби залишаються в музеї Аларда Пірсона. Якщо скарги не буде, то через три місяці Україна може розпочинати процедуру повернення експонатів назад.

«Це певна процедура і вона передбачає трохи часу, однак це точно триватиме менше, аніж сім років», - заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чугуєва.

У разі, якщо сьогоднішнє рішення суду таки буде оскаржене, Верховний суд Нідерландів розглядатиме його приблизно півтора року. І українська сторона припускає, що кримські музеї таки будуть судитися далі. Але як би там не було – в цій судовій тяганині вже видно фініш.

Це вже друге рішення судових інстанцій Амстердама на користь України. І вже дуже скоро українські культурні надбання можуть повернутися до України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання