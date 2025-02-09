Повернення територій, переговори з Путіним і можливий кінець війни – головне з інтерв'ю Зеленського

Чи зможе Україна повернути окуповані території, що вважатиметься перемогою й чи можливе закінчення війни 2025 року – в матеріалі ТСН.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу ITV News розповів, чи зможе Україна повернути окуповані території, назвав умови для переговорів із Путіним та поділився прогнозами щодо можливого завершення війни 2025 року.

Всі заяви президента – в матеріалі ТСН.ua.

Світ не три роки не зміг поставити Путіна на місце

Зеленський заяви, що за три роки повномасштабної війни в Україні світ не зміг поставити на місце диктатора Володимира Путіна не, тому що не був спроможний, а, тому що не прагнув цього.

"Те, що мене дивує, що за ці три роки весь світ не зміг зупинити Путіна. Тобто загальмувати і не дати зруйнувати нас зміг. Але поставити його на місце, дати йому по руках, як-то кажуть, світ не зміг. І чесно, це мене дивує. Це не неспроможність, це небажання", — сказав президент.

Путін не зупиниться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головна мета Володимира Путіна – відновлення Радянського Союзу та поширення впливу Російської імперії.

Він наголосив, якщо агресора не зупинити зараз, його наступною ціллю стане Європа.

"Він (Путін – ред.) живе в іншому вимірі. Чи його цікавлять наші території? Ні. Його цікавить повна руйнація нас, він хоче нас вбити. Саме тому його треба зупинити. Це говорить про те, чому він піде далі – на Литву, Латвію, Естонію, Польщу. Навіть Угорщина, яка балансує між Україною та Росією, вони не знають до кінця, куди піде далі Путін. Для нього це важливо. Це його ціль – повернути Радянський Союз та вплив Російської імперії. Він не зупиниться", – підкреслив Зеленський.

Навіщо росіяни вимагають проведення вибори в Україні

Вибори під час війни є маніпуляцією, спрямованою на повернення України до старих схем підпорядкування Росії.

"Тематику виборів підіймають руські. І їм зрозуміло, їм потрібна їх людина. Ну просто якась їх людина і це для них формат в якому Україна була 30 років. Для них зрозуміло, коли вони можуть керувати інституційно Україною, не давати її розвиватись, не йти в Європейський союз, наприклад. І мати такі міцні економічні відносини з Росією, щоб Україна була, як казали колись – "сиряевий придаток Росії". Тобто брати звідси надри усі і користуватись. Не давати розвиватись України сільське господарство, хороші якісні продукти. Тому їм потрібен ляльковий президент", – сказав Зеленський.

За його словами, вибори під час війни можуть призвести до серйозних наслідків для боєздатності армії. Якщо воєнний стан буде призупинений, Україна може втратити свої військові сили, і це дасть Росії можливість для наступальних дій.

Чи зможе Україна повернути Крим та Донбас

Зеленський висловив впевненість у тому, що український прапор знову замайорить у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

Зеленський зазначив, що важливо розуміти, хто є жертвою, а хто — агресором у конфлікті. За його словами навіть країни, які "передусім до війни, були на боці повністю Росії", та мають міцні зв'язки з державою-агресором погоджуються, що анексія Криму і захоплення сходу України є порушенням міжнародне право.

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"Який би міцний союз не будував би Путін з іншими, такими як Іран, Північна Корея, який би економічний союз він не будував з Китаєм, з деякими арабськими державами, які б політичні відносини у нього не було, з деякими представниками Латинської Америки все це будується на вигідних речах для тих чи інших держав. Допоки Путін може впливати на них шантажем, зброєю, грошима. І це говорить, що на цих речах не можна будувати сталі відносини, можна будувати тимчасовий вплив. Так, на жаль, він може бути ні рік, ні два, може бути десять років", – зазначив президент.

За словами Зеленського, коли Росія ослабне, все повернеться.

Зеленський назвав умови для перегорів із Путіним

Володимир Зеленський заявив, що готовий розпочати переговори щодо завершення війни, якщо Україна отримає реальні гарантії підтримки та безпеки від США та Європи.

"Якби в мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть і дадуть нам гарантії безпеки – я був би готовий до будь-якого формату переговорів", – заявив Зеленський.

Чому Зеленський проти заморожування війни по лінії фронту

Водночас він висловився проти замороження війни по лінії фронту.

Зеленський розповів, що вже бачив "заморожений конфлікт" на Донбасі на початку свого президенства. І попри режим тишу окупанти постійно відкривали вогонь.

"Я би не хотів. Тому що постраждає кілька наших міст, які сьогодні перерізані цією контактною лінією. Або деякі області. Я знаю, що таке контактна лінія. Коли я в 2019 році став президентом і приїжджав (на Донбас – ред.), я бачив цю контактну лінію. Я був в тих селах. Там життя не було. Навіть в тих селах, які ми контролювали. Я пробував там побудувати мости, бо там було все розвалено. Вони (окупанти – Ред.) все руйнували. Оце – заморожений конфлікт", – сказав він.

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"Ми жаліємо людей, а вони ні", – Зеленський

Президент зазначив, що Курська операція була важливою, щоб не допустити окупації Сум і Харкова, завдати превентивного удара і створити буферну зону на території РФ.

"Хлопці пішли, була така операція – дуже сильна. Був успіх... Важливо було показати всьому світові, що все, що говорить Путін, є брехнею", – сказав він.

"Російська армія поповнюється не кадровими військовими, а великою кількістю людей, яких вони використовують як гарматне м'ясо. 60 тисяч росіян не вистачило на Курщині, щоб витіснити наших людей, яких було набагато менше. Бо їхні люди не такі боєздатні. І це також було важливо показати світові: що армія РФ не така сильна як здається. Просто ми жаліємо людей, а вони не жаліють", – сказав Зеленський.

Путін не хоче закінчення війни

Заморожений конфлікт призведе до того, що президент РФ Володимир Путін повернеться зі своєю агресією. Тоді ніхто із союзників України не увійде в історію, як переможець.

"Я йому (президенту США Дональду Трампу — ред.) говорив: "Ви побачите, якщо в нас не буде гарантій безпеки, то... замороженррий конфлікт в нас вже був. Ми проходили це. Для чого нам ще раз повторювати той негативний досвід з Мінськими угодами, з "нормандськими" зустрічами?.. Замороженрий конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. Хто тоді отримає премії? Хто тоді увійде в історію, як переможець?.. Ніхто. І це буде поразка абсолютно для всіх", — сказав Зеленський.

Поразкою така політика може обернутися і для Дональда Трампа.

"Йому потрібно не просто закінчити війну, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів прийти знову з війною проти нас. Мені здається, це найоголовніше. І саме це перемога. Саме над цим нам всім потрібно працювати. Тому що я підкреслюю, що Путін не хоче закінчення війни. І коли хтось дуже не хоче закінчення війни, не можна з ним піти на півкроку, бо він його потім використає, щоб знов повернутися", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що нам потрібна така історія і такі домовленості та гарантії безпеки, що незважаючи на те, як сильно хоче російський очільник, чи той, хто прийде після нього до влади в РФ, зруйнвати Україну, йому б цього не вдалося.

Що можна буде вважати поразкою Росії у війні

Президент Володимир Зеленський розповів, що буде вважати за перемогу для України

"Складно відповісти. Ми боремося сьогодні за мир. Я думаю, що мир для багатьох українців – це перемога. Те, що Путін не зміг нас захопити – він вже програв. І через це він не хоче закінчувати війну. Бо що б він не говорив, він чітко розуміє – поки він не окупував Україну, він програв. Тому важливо його зупинити і дати Україні гарантії безпеки. Тому для багатьох людей мир – це перемога України, перемога життя над смертю. Але думати про якусь гучну перемогу, паради – це не про те. Це Путін любить. А нам би закінчити війну, жити далі і розвивати свою країну", – розмірковує Зеленський.

Чи закінчиться війна 2025 року

Для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.

"Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року ми хочемо, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну", – сказав глава держави.

Зеленський у цьому плані виокремив бажання Трампа швидко закінчити цю війну.

"Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче", – сказав президент.

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Глава держави наголосив на важливості посилення санкцій. За його словами, РФ постійно встигала адаптуватися до тих чи інших санкцій.

"Зробити тотальними санкції. Щоб вони заробляли менше. Тоді у них (росіян – Ред.) може статися колапс. Всі це розуміють, але не всі це роблять", – зазначив Зеленський.

Другим важливим фактором для завершення війни він назвав гарантії безпеки, щоб "завтра не було знову окупації нашої території". Крім того він виокремив підтримку армії і зруйнованої війною економіки України.

"Ми сьогодні не говоримо про справедливість для України. Ми говоримо про закінчення гарячої фази війни", – підсумував він.