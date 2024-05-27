"Повернення українців до "сім'ї братніх народів": як путінська Росія виправдовує криваву війну в Україні

Російські пропагандисти заявляють, що мовляв "Україна не має власної ідентичності. І тим паче - нічого спільного з Європою". Росіяни стверджують, що "мають повернути невдячних українців у сім'ю “братніх народів”. Утім, українська нація століттями розвивалася в унісон з Європою. А Росія лише намагалася наздогнати.

Як сьогодні Путін перевертає історичні факти з ніг на голову, і як протиставити обізнаність історичній брехні - у сюжети Наталі Ярмоли з циклу “Імперія міфів”.

Як Путін бреше про Україну та нашу історію

У травні 23 року голова конституційного суду РФ притягнув на зустріч із Путіним французьку карту 17 століття, щоб підтвердити тезу диктатора - “України не існує”.

Путін і його посіпака

Глядачі вистави не мали помітити, що на мапі є напис “Україна - країна козаків”... Утім, допитливі журналісти знайшли оригінал карти на сайті національної бібліотеки Франції. І швидко розвінчали пропагадистський міф.

Україну на карту Європи наніс князь Василь-Костянтин Острозький. Один з найвпливовіших князів Великого Князівства Литовського. Династія Острозьких володіла 40 замками, тисячами сіл і міст. Крім того, його предок Костянтин Іванович Острозький був полководцем русько-польсько-литовських сил під час битви під Оршею - однією з ключових переможних битв Литовсько-московської війни.

Карта, яку показували Путіну і де є Україна

Велися війни, але не лише війни, відбувалися шлюби, відбувалася, скажімо так, міграція певних ідей, включаючи і ремісників, розвивалися цехи, інші речі. 1576 року Василь-Костянтин Острозький заснував першу академію на території України, названу на його честь. Східніше - нічого подібного. Перший університет на території сучасної Росії виник майже на 150 років пізніше, 1724 року - у Петровські часи у Петербурзі.

Таким чином, кажуть історики, землі сучасної України - культурно розвивалися в унісон з Європою.

Князь Острозький

"І від того часу, це позначилося на формуванні в цілому менталітету українців. І тому в нас були перші університети. Могилянський колегіум, тепер Могилянська академія, тому тут вивчали різні мови, переклади робили. Вони їздили по світах, вони навчалися в Греції і Візантії. Російські землі не знали тих процесів, які відбувалися в Україні, які ми називаємо ренесансом, які ми називаємо барокко, а, що найважливіше, у Росії ніколи не було просвітництва", - йдеться у матеріалі ТСН.

Це ті речі, які властиво Україну і відрізняють від Росії, і українців як націю вони формують, і, що дуже важливо, вони до якоїсь міри залишаються базовими для нас.

При дворі російського царя Петра І основа еліти були вихідці з України

Саме тому при дворі Петра основу еліти формували вихідці з України. Як-от, головний ідеолог - Феофан Прокопович - випускник Могилянки. Саме він обґрунтував ідеї Російської імперії та абсолютної влади царя. Саме він допоміг Петру Першому рубати вікно у Європу, яке тепер Європа намагається забити цвяхами.

"У XVIII столітті добра половина слов'янської еліти в Російській імперії - це були українці, тому що українці були набагато більш освічені. Росія мала б потребу в еліті управляти великою імперією, вона не мала цієї еліти. Українцям дозволяли брати високі позиції. Але умови були, що вони відречуться від своєї української ідентичності, стануть волокоросами. Тобто, біда є в тому, що, насправді, дуже багато тих міфів чи фактів ми приклалися, як українці, до творення цих фактів в ХІХ столітті, за що тепер ми мусимо розплачуватися", - наголошують історик Ярослав Грицак.

Яку пропаганду РФ проводить у Європі

Українка Анастасія Сінгаєвська показує російський культурний центр у Празі. Такі є в багатьох європейських столицях. Їх будували ще за радянських часів. І відтоді вони проводили такі собі культурні спецоперації. Він за останні роки неодноразово опинявся у центрі уваги місцевих активістів і правоохоронців. Тут, наприклад, видавали буклети чеською мовою з антиукраїнськими наративами. А ще - на його сайті публікували виступи про Путіна та важку боротьбу з так званими неонацистами.

Російський культурний центр

Офіційно - центр закритий для відвідувань. Але де-факто організовує заходи. Спецслужби РФ використовують подібні центри для розвідувальної діяльності та створення мережі "агентів впливу".

Історичні фейки Росії досягли таких масштабів, що псевдо-історичні тези звучать навіть під час зустрічей на найвищому рівні. Так, Путін ще у 2017 році сказав президенту Франції Макрону, що франко-російські відносини почались від Анни Ярославни, яку київський князь Ярослав видав заміж за французького короля Генріха І. Вкотре підкреслюючи, що Київська Русь - це Росія, а не Україна. Та європейці дуже добре володіють фактами. Чия насправді Анна Ярославна - Макрон невдовзі пояснив на увесь світ.

"Я б хотів нагадати, що президент України поїде відвідати місце, де похована Анна Ярославна", - говорив він.

Яка різниця між Росією та Україною

Заперечити тисячолітню українську історію та європейську ідентичність українців будь-якою пропагандою неможливо, - кажуть історики. Міф про те, що Україна - частина Росії розбивається на простих паралелях.

"У них - монарх самодур, у нас - обраний гетьман. У них дворянин це той, хто біля монарха, у нас шляхтич козак - це той хто виконує службові обов'язки, а не їсть крихти зі столу. У них опозиція - це дорівнює шибениця, у нас опозиція - можлива зміна влади", - каже історик Олександр Алфьоров.

Головна різниця: Росія, у пошуках кращого життя, повсякчас озирається назад. Україна ж рухається вперед, поділяє і розуміє цінності сучасної Європи. Одна з яких - свобода. Слово, яке завжди викреслювалось із російських підручників і свідомості росіян.

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