Повернення з небуття: як на полях шукають тіла загиблих захисників України та навіщо потрібні останки окупантів

На звільнених територіях Херсонщини шукають тіла безвісти зниклих воїнів. Такі експедиції проводились неодноразово, вони досить небезпечні для її учасників – більша частина групи пошуковців має важкі поранення, адже працюють на територіях, які досі не розміновані остаточно.

Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна спостерігала за тим, як воїнів намагаються повернути з небуття.

Як працюють пошукові групи

Давидів Брід – колись цей населений пункт був одним з найгарячіших точок на Херсонщині. Наразі тут працює команда пошуківців "На щиті". І є місця, куди доводиться повертатися по кілька разів.

Кінологиня Лариса Борисенко працює з чотирма собаками. Вона переконує, якщо люди щось пропустили, то її пси не помиляться.

Лариса Борисенко

"Час минув, а їм нескладно, бо вони поставлені на тіла людей, які загинули навіть сто років тому", - каже вона.

Для Лариси такі експедиції нелегкі, бо під час пошуку тіл загиблих, вона зачепила розтяжку – ледве вижила.

Першою на пошуки рушає п’ятирічна собака Бєша. В її особистому заліку – 8 десятків повернутих з небуття загиблих. Собака працює в кевларовій попоні. Коли поранило хазяйку, Бєшу врятував саме такий жилет.

Під час пошуків собака біжить до знищеного танка. Для цього кінологи взувають їй спеціальні капці. На повторне коло заходить 10-річна Нітра та її кінологиня Марія, це потрібно, щоб бути впевненим у результаті.

Біля башти танка собаки починають давати сигнал – тут можуть бути рештки. Аби пересвідчитися – чи дійсно це так, на роботу виходить ветеранка – собака баба Люба, причетна до повернення додому 150 останків загиблих. Старша собака резюмує – пошук треба продовжити, тут нічого немає.

Наступну годину пошуківці прочісують поле – собак ледве видно у високій траві. Пошуківці тут шукають бійця, який зник півтора роки тому і рідні сподіваються попрощатись із ним вдома.

Чому в Україні шукають тіла окупантів

Керівник групи "На щиті" показує, що на полі ймовірно є і рештки окупантів, оскільки тут знаходять російські рублі.

Після тривалих пошуків тіла українського захисника, пошуківці змінюють локацію. Неподалік є місце, де за розповідями місцевих, прикопані тіла окупантів

"Пройшли по посадці, все оглянули і ця посадка не виглядає перспективно, а є три окопи, але ні слідів бою, ні особистих речей, ні слідів, щоб тут хтось когось прикопав, тим більше собаки перевірили - тіл немає", - каже керівник пошукової групи "На щиті" Андрій Чернявський.

Тіла окупантів доводиться шукати, аби потім міняти на тіла наших воїнів.

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