Повернення заручників та заява Маска: що відомо про війну між Ізраїлем та ХАМАСом

В Ізраїлі заявили, що ХАМАС порушив перемир'я, атакувавши групу військових ЦАХАЛу на півночі Сектора Гази. Західні політики наполягають на тому, що режим тиші має тривати: адже серед заручників, захоплених терористами 7 жовтня, чимало людей з подвійним громадянством.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

ХАМАС віддав заручників, а Ізраїль - засуджених палестинців

Бойовики ХАМАСу після 50 днів полону відпустили частину заручників, їх передали Червоному Хресту.

Серед звільнених дітей - 12-річний Ейтан Яхаломі, його батько Охад досі залишається в руках ХАМАСу. Надія побачити його найближчим часом не згасає - бо перемир'я подовжили ще на дві доби на тих же умовах, повідомляють у Катарі.

Звільнення заручників

Ізраїль теж відпустив палестинських в'язнів. Серед них - 16-річна Нафут Хаммад, яка кидалась ножем на свою єврейську вчительку. Інша засуджена, яку відпустили, - Ейтаф Джарадад, її звинувачували у вбивстві ізраїльського поселенця.

Візит Маска до Ізраїлю

До Ізраїлю також раптово приїхав Ілон Маск. Раніше через його антисемітські висловлювання від реклами в його соцмережі Х (колишньому Twitter) відмовилася низка великих американських і світових компаній.

Маск в Ізраїлі

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу показав Маску кібуц, спустошений під час масованої атаки бойовиків ХАМАСу. Зокрема - оселю, де жила родина 4-рирічної Авігайль Ідан. Її батьків убили, вона втекла до сусідів - і разом з родиною сусідів потрапила до полону, їх до останнього тримали в Газі і лише два дні тому відпустили.

Після екскурсії Маск із Нетяньягу проводять спільний радіоефір. Мільярдер погоджується: ХАМАС треба знищити. Але відзначає, що хотів би допомогти відновити Газу після війни.

Маск в Ізраїлі

Ізраїль наполягає - перемир'я лише тимчасове і рано чи пізно бойові дії відновляться та триватимуть ще принаймні два місяці.

Йти з Гази, доки інфраструктуру ХАМАСу повністю не знищено, ізраїльтяни відмовляються. Хоча все більше міжнародних партнерів на цьому наполягають.

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Нагадаємо, в середині жовтня батьку Емілі повідомили, що його викрадену бойовиками ХАМАС доньку було вбито. Дізнавшись про її смерть дитини, батько зітхнув із полегшенням і зізнався – найбільше боявся, що Емілі страждатиме в полоні.

Однак напередодні стало відомо, що Емілі жива, і її вдалося звільнити з полону в Секторі Гази.