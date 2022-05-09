"Поверніть дитині маму": окупанти розлучили жінку з 4-річною донькою під час евакуації з "Азовсталі"

У 4-річної Аліси вкрали маму. Російські окупанти розлучили жінку та її маленьку доньку під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
Мама дитини начебто не пройшла так звану процедуру фільтрації і потрапила в заручники на окупованій території. Після розлуки з мамою 4-річну Алісу під час евакуації супроводжувала дівчина, яка просто погодилася наглянути за дитиною. Наразі дівчинка перебуває в Запоріжжі.
4-річна Аліса стала відомою після того, як її мама зняла відео про те, як її дитина мріє вибратися з-під обстрілів і повернутися додому.
Відео з Алісою з бункера "Азовсталі" вперше з'явилося 17 квітня. Тоді повідомлялося, що дівчинка — донька військової медикині з Маріуполя. Із перших днів облоги міста дитина перебувала в укритті, де розміщено імпровізований госпіталь. Там її мама надавала допомогу пораненим військовим.
‼️Увага!— АЗОВ (@Polk_Azov) May 8, 2022
Під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" окупанти розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу. Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".
До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина pic.twitter.com/HwVSKJiArE
Ролик із дівчинкою став швидко поширюватися у соцмережах. Вже через два дні після його публікації футбольна команда "Шахтар" на благодійному матчі у Стамбулі вийшла у футболках із фотографією 4-річної Аліси, яка всі дні війни ховалася від російських снарядів у бомбосховищі Маріуполя.
У футбольному клубі пояснили, що через історію Аліси хотіли продемонструвати світу жахіття війни, яку Російська Федерація розв'язала проти України.
"Я хочу повернутися додому", - саме такий напис був під світлиною дитини на футболках донецьких "гірників".
Але додому дівчинка, звісно, не повернулася. Більше того, російські окупанти вкрали у неї маму ще й в День матері, 8 травня.
Наразі дитина перебуває в Запоріжжі, а її мама, за інформацією "Азову", залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".
У соцмережах поширюють дописи із вимогою повернути маму дитині.
"Місце перебування матері наразі невідоме! Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму", - закликав полк "Азов".
Нагадаємо, вчора ввечері, 8 травня, з блокадного Маріуполя та заводу "Азовсталь" евакуювали до Запоріжжя понад 170 цивільних людей після тижнів перебування переважно під землею.
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