Повернула улюбленицю сина: мамі полоненого морпіха вдалося розшукати й вивезти собаку з окупованого Маріуполя

У цієї історії колись обов'язково має бути наступна “серія”, коли Дмитро повернеться з полону і зможе обійняти свою собаку разом із мамою.

Пошук довжиною понад рік - мама морського піхотинця, який уже понад рік у полоні після боїв за Маріуполь, змогла знайти в окупованому місті його собаку. Це історія Наталі Ніколаєвої, багатодітної мами, якій доводиться боротися ще й за власне життя, її сина, бойового медика Дмитра Сєлютіна, та його улюблениці Афіни, йдеться в ТСН.

Афіна за паспортом - американський пітбультер'єр. Переселенка з Маріуполя і натепер мешканка Луцька. Наталя Ніколаєва ніяк не натішиться, адже це собака її сина Дмитра Селютіна.

Дмитро - бойовий медик 36-ї бригади морської піхоти. Медик за освітою, але до війни пробував себе в ролі діджея. І на передовій теж вмикав музику для ворогів, переважно гімн України.

Дмитро Селютін - бойовий медик 36-ї бригади морської піхоти

В жовтні 2021 року Дмитро здійснив свою мрію - у нього з'явилося цуценя. Він хвалився своєю Афіною, вони були разом скрізь і планували жити в Миколаєві. Але у квітні 2022 року в Маріуполі Дмитро потрапив в полон, а Афіна зникла. Мама Дмитра Наталя одразу розпочала боротьбу за сина, разом із родичами військових медиків вже понад рік проводять мітинги на підтримку своїх. За весь цей час Дмитро жодного разу не зміг зателефонувати, відправити лише один лист. Наталя досі не знає, де саме тримають у неволі її сина.

Морпіх Дмитро Селютін з Афіною

Від тих, хто повернувся з полону, дізналася, як група сина проривалася до своїх. Вночі почали грузити поранених в “Урали”, серед них була Афіна. Але колону розбили. Син і собака вижили, але окупанти не дозволили Дмитру взяти пса з собою. “Коли вже почали грузити в автобуси, то солдат російський сказав - чи відпускай, чи пристрелю просто тут”, - переповідає історію мама бійця.

Щойно Наталя дізналася, що собака залишилася в Маріуполі, почала пошуки. “Я одразу почала виставляти пости в різні спільноти, в телеграм-каналах, у мене були фотографії, відео Афінки, і кожні два тижні я виставляла пост, мені прислали фото собачок різних”, - каже жінка.

Собаку знайшли на сміттєзвалищі на лівому березі Маріуполя, неподалік від місця, де розлучили Дмитра й Афіну. Знайшлися волонтери, які погодилися оформити документи та вивезли Афіну з Маріуполя.

Шлях із Маріуполя міг бути лише через Росію. Собака їхала 5 днів, а далі через Латвію, Литву та Польщу. Увесь час Наталя була на зв'язку з волонтерами. Вони зустрілися в Польщі. “Тремтіло все всередині, я зрозуміла, що буду обіймати частинку свого сина”, - каже Наталія.

Афіна за паспортом - американський пітбультер'єр

За час, поки мама Дмитра шукала сина й собаку, в її житті сталися зміни. Торік у липні вона дізналася, що у неї онкологія, лікування потрібно починати терміново. “Я пройшла 6 хіміотерапій, після 4 хотіла зупинитися - так мені було погано, але я вирішила, що мушу це витримати заради сина, я завжди казала, мені тут легко, а йому там важко”, - впевнена мама бійця.

Зараз вона шукає в собі додаткові сили і знаходить розраду в Афіні, яка скоро має народити ще й цуценят. У родині, яка вже 15 місяців чекає на повернення Дмитра, це сприйняли, як іще одне диво.

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