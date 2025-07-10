Повернулась за паспортом і загинула: очевидці розповіли трагічні подробиці обстрілу Києва

Росіяни дронами та балістикою обстріляли Київ / © ТСН.ua

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У Подільському районі Києва загинули дві жінки — 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Майже повністю знищена будівля амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Дівчина повернулась, щоб забрати паспорт і загинула

Росіяни масовано атакували Подільський район Києва дронами та балістичним ракетами. Відомо, що вночі загинуло двоє людей.

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«Вона була після операції на хребет. Видно не могла спуститись. Молода дівчина там теж загинула, 22 роки. Вона спустилась на третій поверх, але повернулась на п’ятий за паспортом і все», — каже місцева жителька та сусідка загиблих.

У Києві під час ворожого обстрілу загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага / © МВС

Також є вісім потерпілих. Наразі відомо, що їхньому життю нічого не загрожує.

На місці російських обстрілів працює оперативний штаб та волонтери.

Обстріл Шевченківського району Києва

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побувала також у Шевченківському районі Києва.

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«Основний удар прийшовся по Шевченківському районі Києва. Тут під ударом були житлові будинки», — каже Юлія Кирієнко.

Серед постраждалих будинків — це 5-поверхівка. Квартира на останньому поверсі вигоріла. У цьому районі Києва є двоє потерпілих: чоловік, який у тяжкому стані, та жінка.

Постраждав також ТЦ біля станції метро Лук’янівка.

© ТСН

Після атаки небо у Києві затягнулось їдким димом. Медики радять людям перебувати вдома та пити більше води.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «ПОВЕРНУЛАСЬ ЗА ПАСПОРТОМ»! СУСІДИ ЗАГИБЛИХ ЖІНОК в КИЄВІ РОЗПОВІЛИ ПРО ЇХНІ ОСТАННІ ХВИЛИНИ!

Нагадаємо, вночі 10 липня Росія атакувала Київ ракетами та дронами-камікадзе. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей. Зокрема, загинула 22-річна столична поліцейська Марія Дзюмага.