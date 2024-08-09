Повернули з полону мертвим: навіщо Росії сотні цивільних заручників-українців

За оцінками експертів, саме цивільні є найскладнішою категорією громадян для обміну.

Путінська армія, яка у 2022 році окупувала частину Київщини та викрадала цивільних мешканців, днями повернула мертвим жителя Димерської громади Андрія Пащенка 1984 року народження.

Як повідомила Димерська громада на своїй сторінці у Facebook, цей чоловік зник із селища Димер 29 березня 2022 року.

"Протягом останніх двох років всі зусилля повернути Андрія на рідну землю виявилися марними. Він помер у полоні. І лише після смерті у результаті обміну полоненими вдалося отримати його тіло з ворожої території", - повідомила Димерська громада.

У сільській раді додають, що прощання відбудеться завтра у Димері.

Якою може бути мета того, що окупанти досі утримують в полоні цивільних українців – на це в коментарі для ТСН.ua відповіли в українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Цивільні не розцінюються як обмінний фонд, тому що ми їх не обмінюємо на військовослужбовців принципово. Інакше це спонукатиме (окупантів – Ред) брати нових заручників на тимчасово окупованих територіях", - розповів в коментарі для ТСН.ua представник Коордштабу Петро Яценко.

Та додав: "Ми пропонуємо проєкт "Хочу к своим", щоб міняти на засуджених колаборантів. Цей проєкт вже працює, є вже понад 230 пропозицій, є згоди людей на те, що вони будуть передані. Утримувати цивільних незаконно, але всі прекрасно знають, що російська сторона проводить геноцидну війну. Цивільних вони утримують з метою тиску на українське суспільство, на родичів, щоб пропонувати останнім дещо за певні послуги. Утримують для того, щоб судити цих людей та показувати своєму суспільству, мовляв, дивитесь, які нацисти".

Нещодавно про звільнення цивільних висловився омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Цивільні – найскладніше категорія для повернення. По-перше, тому що до них ми не можемо застосовувати процедуру обміну: адже цивільні – це незаконно позбавлені особистої свободи, й якщо трапилося так, що цивільну особу затримали – вона має бути негайно звільнена. По-друге, росіяни намагаються зробити із цивільних громадян злочинців й виносять їм судові вироки. Наразі понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин", - повідомляв Дмитро Лубінець.

Раніше повідомлялось про те, що у Мережі з'явилося фото понівеченого тіла українського військовополоненого.

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