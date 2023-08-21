"Повернулися додому попри обстріли": як живуть мешканці на Запоріжжі за 10 км від ворога

Пів сотні жителів Новояковлівки на Запоріжжі попри постійні обстріли росіян не покидають своїх осель. Майже всі будинки в селі побиті ворожими уламками. За закупами люди їздять до сусідньої Комишувахи, адже в самій Новояковлівці немає жодного магазину. Аби вижити в таких умовах, люди разом випасають худобу, пораються на городах і полях.

Про життя за 10 кілометрів від ворога дізнавалася кореспондентка ТСН Кіра Овес.

Будинки потрощені снарядами

Жителька села Новояковлівка Світлана Чорна розповідає, що там де у квітні була вирва від снаряду – тепер буяють квіти. Господиня показує свій будинок, який посічений осколками, як ззовні, так і всередині. За кілька місяців від прильоту його вже встигли трохи полагодити.

"Позадували піною, бо горобці дуже видовбували, повилітало в хаті все скло", - розповідає мешканка Новояковлівки.

Близько 70 відсотків будинків у селі потрощені ворожими снарядами. Центр Новояковлівки - спалений. Колись тут були клуб, сільрада та три магазини. Нині про це нагадують хіба що вцілілі вивіски. З трьох сотень жителів села лишилися 50.

Жителька села Новояковлівки Світлана Чорна

Голова Комишуваської громади Юрій Карапетян розповідає, що з 300 людей залишилися здебільшого лише пенсіонери.

"Вони впевнені, що їм немає, де їхати. Не хочуть їхати до міста, у них тут господарство", - каже він.

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Світлана Чорна каже про своє господарство: "дві корови тримаємо, двоє поросят, качки, кури, треба ж чимось займатися", - каже вона.

Трохи часу пані Світлана з чоловіком намагалися жити у дітей в Запоріжжі. Але довго подружжя не витримало - навіть попри обстріли, кажуть, вдома найкраще.



"Уже звикли, слухаємо де і що летить, якщо близько - ховаємося у погріб", - ділиться жінка.

Вирощують городину та тримають господарство

Через постійні обстріли корів у селі не випасають та й у поле надовго не виходять. Останнього разу чоловік пані Світлани потрапив під ворожий вогонь саме на полі.



"Він якраз трактором їде, а я біжу у цю сторону, кричу: ховайтеся!". - пригадує вона.

Пережити подружжю постійні обстріли допомагають друзі. Свою куму Олександру подружжя Чорних жартома називає "бойовою подругою". Жінки разом садять городи та консервують врожай.

Їхню кума жителька села Новояковлівка Олександра Симоненко після Великої війни розпродала усю худобу і майже рік жила у Запоріжжі. Та без рідного села не змогла і уже навесні повернулася в свою понищену уламками хату.

Село Новояковлівка на Запоріжжі

"Городина дуже хороша в цьому році. Якщо є час - до куми прийду, або вона до мене", - розповідає Світлана.

За її словами, у літній кухні та сараї немає вікон, у хаті вціліли тільки вікна.

Щодня під ворожими снарядами

Російська армія чи не щотижня гатить із реактивних систем залпового вогню та артилерії.

"Коли дуже страшно під час обстрілів вночі - приходжу до кумів, тому що сама не витримую", - розповідає Світлана

Село Новояковлівка на Запоріжжі

Після ворожих атак люди виходять із укриттів, лагодять пошкоджені споруди, пораються по господарству і чекають на перемогу та повернення до звичайного життя.

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