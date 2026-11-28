У столиці сталася серія вибухів у житлових будинках через недотримання правил експлуатації газових балонів

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У Києві сталася серія вибухів у житлових будинках через недотримання правил експлуатації газових балонів. У Дарницькому районі вибуховою хвилею знесло частину зовнішньої стіни багатоповерхівки, а в Дніпровському — розтрощило кухню, де стояв газовий прилад.

Столичні рятувальники констатують: попит на газові балони різко зростає, щойно на вулиці холоднішає або збільшується тривалість відключень світла. Люди одразу починають використовувати їх для обігріву чи приготування їжі, проте нехтування базовими вимогами безпеки призводить до вибухів.

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Вибух на Драгоманова: обвал стіни на технічному поверсі

Наймасштабніший інцидент стався в четвер у Дарницькому районі — вибух пролунав на технічному поверсі багатоповерхівки на вулиці Драгоманова.

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«Вибухнув не туристичний, а червоний балон місткістю 4–6 літрів. Унаслідок вибуху вивалило стіну технічного приміщення і впала стеля», — розповіли ТСН.ua столичні рятувальники.

Що саме робили люди з балоном на техповерсі, наразі невідомо — імовірно, готували їжу, грілися чи планували розпочати якісь роботи. Сам балон уцілів, у нього лише зірвало верхній клапан. Це може свідчити про несправність обладнання та витік газу.

Наслідки вибуху газового балона на Драгоманова

Унаслідок події постраждав чоловік, який у той момент перебував у приміщенні: він дістав опіки та звернувся по допомогу до медиків. Керівник Дарницької РДА Олександр Ковтунов оприлюднив фото руйнувань і закликав мешканців району бути вкрай обережними з газовими приладами.

Небезпечна помилка під час заправлення балонів

Кияни, які користуються такими балонами під час блекаутів, вказують на критично важливий нюанс: 5-літровий балон можна заправляти максимум на 3 літри (дві третини від загального об’єму). Майстри з газового обладнання категорично забороняють заповнювати його «під зав’язку». Імовірно, власники знехтували цим правилом, заправили балон вщент, а коли занесли його з холоду в тепле приміщення, газ розширився і стався вибух.

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Наслідки вибуху в будинку на Драгоманова

Наразі правоохоронці з’ясовують, що саме відбулося на Драгоманова та чому в технічному приміщенні жили люди.

«За вказаним фактом триває перевірка», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

Підступна електроплита: вибух у Дніпровському районі

Того ж дня у Дніпровському районі на шостому поверсі будинку на вулиці Павла Тичини вибухнув туристичний газовий балончик. Пожежі вдалося уникнути, проте вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило меблі на кухні. На щастя, минулося без потерпілих.

«Туристичний балон стояв на електричній плиті, яка також пошкоджена. Причину ще встановлюють, але найімовірніше — це неправильна експлуатація. Такі балони не призначені для закритих приміщень, а тим паче для розміщення на електроплиті. Вона вмикається і вимикається кнопкою. Якщо якась із конфорок залишилася увімкненою, то після відновлення електропостачання вона почала нагріватися. Імовірно, саме на ній стояв пальник із балоном, який нагрівся і вибухнув. Такі випадки у Києві, на жаль, уже неодноразово траплялися», — розповідають у ДСНС Києва.

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Рятувальники наголошують на прямій залежності: щойно зникає електрика, кількість надзвичайних ситуацій із газом у столиці стрімко зростає. За стабільного електропостачання подібних інцидентів не фіксують.

«Багато громадян не розуміють, що газові балони бувають різними. Є туристичні та інші плитки, і для них потрібні щонайменше різні за місткістю балони. Якщо розмір не збігається, газ починає підтравлювати. Є багато дрібних, але важливих деталей, на які варто звертати увагу та користуватися цими приладами вкрай обережно. На жаль, деякі громадяни ставляться до цього безвідповідально», — додають у ДСНС.

Наслідки вибуху туристичного газового балончика

Правила безпеки від ДСНС

У ДСНС нагадують: порушення правил експлуатації газових пальників і балонів може призвести до вибуху, пожежі або отруєння чадним газом. Рятувальники закликають дотримуватися таких вимог:

купуйте лише сертифіковані газові пальники та балони в офіційних точках продажу;

використовуйте пальник виключно за інструкцією виробника і не застосовуйте його для обігріву приміщень;

регулярно перевіряйте балон на наявність механічних пошкоджень і витоків газу;

зберігайте балон подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла та високих температур;

після використання перекривайте подачу газу та від’єднуйте балон від пальника, якщо це передбачено інструкцією.

Головні помилки користувачів та застереження експертів

Експерти прогнозують, що кількість подібних інцидентів, на жаль, може зростати, оскільки проблеми з електрикою не зникають, а найближчим часом очікується суттєве похолодання. Попри всі застереження, люди й надалі намагатимуться зігрітися або приготувати їжу на газових пальниках.

Фахівці радять ретельно перевіряти з’єднання між пальником і балоном на можливі пошкодження та витоки — у домашніх умовах це можна зробити за допомогою мильного розчину. Також не варто використовувати туристичні балони в житлових приміщеннях, а якщо іншого виходу немає — під час роботи приладу обов’язково тримайте вікно відчиненим на провітрювання. І головне: ніколи не залишайте увімкнений пальник без нагляду.

Серед найпоширеніших помилок користувачів — спроби нагріти велику місткість води, що спричиняє перегрів пальника та вибух. Також до трагедії призводить неякісне заправлення балонів. Варто уважно прочитати інструкцію: якщо повторна заправка не передбачена, не намагайтеся наповнити балон — краще придбайте новий. Навіть вибух маленького туристичного балончика здатен завдати суттєвих руйнувань у квартирі.

Чому туристичні балончики вибухають на кухнях

«Туристичні балончики потрібно використовувати правильно — вибухи у квартирах стаються саме через порушення правил експлуатації. Газові пальники не призначені для тривалого приготування їжі. Ними можна користуватися 15–20 хвилин, щоб закип’ятити воду на чай або розігріти страву. Якщо туристичні балончики використовувати довше, вони перегріватимуться і вибухатимуть», — пояснює ТСН.ua Ігор Молодан, експерт із безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб».

В інструкціях до газових пальників і балончиків прямо зазначено, що вони не розраховані на тривале готування. Тому варто уважно вивчати правила користування цими приладами та перевіряти наявність сертифіката якості.

«Часто такі пристрої вибухають через те, що їх просто залишили на вимкненій електроплиті: люди пішли з дому, а в цей час повернули електрику. Як наслідок — нагрівання та вибух», — застерігає експерт.

Дата публікації 08:03, 26.11.26 Кількість переглядів 308 Київ здригнувся від вибухів! Влучання в ТРЦ: перші кадри після удару балістикою

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