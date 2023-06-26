Повернути школярів за парти, ще й з новими підручниками: Міносвіти реалізує амбітний план на вересень

У Міністерстві освіти оголосили ініціативу "Школо, ми разом", щоб максимально вивести учнів вчитися за парти. Закликають бізнес та різні організації й фонди допомоги школам підготуватися до нового навчального року. У пріоритеті - облаштування укриттів, а ще забезпечення підручниками. Через війну учні, які першими йдуть за програмою “Нова українська школа”, цей рік навчалися без паперових книжок, йдеться в ТСН.

У п’ятикласників в одній із київських шкіл був лише єдиний паперовий підручник - математика. З решти предметів - жодної книжки. “Вчилися за електронними підручниками. Це складно, але витримали”, - твердить класна керівниця.

Торік через повномасштабне вторгнення Росії кошти, що закладали в бюджет на друк підручників, пішли на те, щоб зупинити ворога. Тоді учням запропонували користуватися електронними підручниками, а освітнє міністерство звернулося до іноземних інституцій по допомогу з літературою. Отримати нові спонсорські підручники пощастило школярам в Ужгороді.

Також читайте До понівеченого "прильотом" будинку у Києві не пускають мешканців і полюють на мародерів

Культура добросусідства – це перший підручник за спонсорські. Незабаром школи України отримають ще й українську мову. Її надрукували в Польщі на кошти Єврокомісії. Перша партія - вже в Києві. Загалом пів мільйона примірників, їх везуть до нас фурами, і теж безкоштовно. “Нам це обійшлося у близько 40 тисяч євро, щоб перевезти підручники з Польщі до України. Українська мова для 5-х класів умістилися у 18 фур”, - кажуть спонсори.

Міністр освіти каже, вже мають домовленість із Єврокомісією, щобинадрукували книжки ще й з інших предметів. Хоча цьогоріч у бюджеті вже є кошти на підручники, але їх мало. “Якщо говоримо про 755 млн грн з бюджету, то ми друкуємо 5 млн підручників за ці кошти, цього недостатньо. В цілому потрібно для НУШу 5-6 класів 12 млн примірників. І ми зараз працюємо над тим, щоб залучати додаткові кошти для заповнення цієї потреби”, - зазначає Оксен Лісовий.

Надрукувати нові підручники тепер треба і для п’ятих класів, і для шостих. Бо вже до шостого класу перейшли учні, які першими вчаться за програмою НУШ.

Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти. На меті - створити школу, в якій буде приємно навчатися і яка даватиме учням ще й уміння застосовувати здобуті знання в житті.

У Міністерстві освіти обіцяють, що реформа шкільної освіти не зупиниться. Але учні мають максимально вчитися очно. Понад три роки, починаючи з пандемії коронавірусу, більшість українських дітей навчалися онлайн, водночас троє з чотирьох школярів не мають персонального ноутбука.

Міністерство освіти оголосило ініціативу "Школо, ми разом". Закликають долучитися бізнес, організації та фонди і за літо допомогти школам. У пріоритеті - облаштування укриттів, забезпечення ґаджетами й підручниками.

Читайте також:

Рейв-толока: "музичних" волонтерів у місці катувань селян на Чернігівщині зустріли насторожено

Сестра з пораненням голови, зять із переламами ніг, а чоловік без хати: мешканці про пережитий масований обстріл Дніпра

На бої на Донеччині російський "заколот" не вплинув: артилерійські дуелі не вщухають ні на мить