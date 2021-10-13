Повернувся лише брат: на Закарпатті кілька днів поспіль розшукують заблукалого 37-річного грибника

Повернувся лише брат: на Закарпатті кілька днів поспіль розшукують заблукалого 37-річного грибника

Пошуки ускладнюються тим, що у лісі зникає мобільний зв’язок.

На Закарпатті розшукують 37-річного місцевого, який пішов по гриби і не повернувся. В лісі він ще з неділі. Туди пішов разом із братом.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 жовтня.

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Домовились, що зустрінуться ввечері, але повернувся лише один з братів. Він зателефонував рятувальникам. Нині грибника шукають працівники кількох підрозділів з двох областей - Закарпатської та Івано-Франківської. Пошуки ускладнюються через скелясту місцевість, через яку постійно переривається мобільний зв’язок. Сьогодні вночі він відновився, але ненадовго. Дізнатися місцеперебування чоловіка не вдалося.

"Ускладнює пошук і те, що нема з ним мобільного зв‘язку і у багатьох місцях тої місцевості, де він збирав гриби, взагалі зв‘язок відсутній. Ми достеменно не знаємо де може знаходитися людина", - заявила речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

Нагадаємо, у Львові розшукують 13-річну дівчину, яка вийшла з дому 4 жовтня і досі не повернулась.

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