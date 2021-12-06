Повертались додому із кладовища і не доїхали кількох кілометрів: деталі загибелі батька із синами на Житомирщині

Повертались додому із кладовища і не доїхали кількох кілометрів: деталі загибелі батька із синами на Житомирщині

Жінка-водій єдина, хто вижила у легковику і за її життя борються медики.

У лобовому зіткненні на Житомирщині загинули батько та два маленьких сина 5 та 10 років, дивом вижила жінка, яка була за кермом легковика. Автівка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалась у вантажівку. У патрульній поліції кажуть, шансів вижити у пасажирів не було, бо не були дотримані елементарні правила безпеки.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Від легковика, який виїхав на смугу зустрічного руху і в лоб зіткнувся із вантажівкою, залишилася купа брухту.

У легковику їхали четверо - 26-річний чоловік та двоє хлопчиків 10 та 5 років. За кермом була мама дітей. Водій вантажівки - 41- річний житель Київщини не постраждав. Жінка-водій єдина, хто вижила у легковику і за її життя борються медики. Вона нині у реанімації Житомирської обласної лікарні. «Стан важкий, вона в оглушенні, це політравми, численні переломи ребер, хребців. Можливо пошкодження внутрішніх органів», - каже в.о.завідувача відділенням інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Анатолій Жданюк.

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Дорожники вже замінили понівечений колесовідбійник. Тут смуга траси у бік Києва зачинена на ремонт, тому машини рухаються по одній смузі.

Працівники дорожньої служби кажуть, ввечері сніжило, ймовірно автівку занесло на слизькій дорозі. Рух тут досить жвавий, кажуть водії. Мають бути обачними на відрізку, де йдуть ремонтні роботи. «Тут двохсторонній рух повинен йти, а тут як бачите, в один бік», - кажуть ремонтники.

Родичі загиблих просять їх не турбувати. У школі, де вчився старший хлопчик, почали збирати гроші, аби допомогти в похованні. Вчитель початкових класів, переповідає розмову з дідусем загиблого учня.

«Людина вбита горем, бо загинуло двоє онуків і донька у дуже важкому стані. Вони їхали з цвинтаря, відвідували теж померлого дідуся другого, і не доїхали кілька кілометрів до хати», - розповідає вчителька Світлана Аполонова.

Що стало причиною ДТП, нині з’ясовують слідчі. У патрульній поліції вже повідомили, що пасажири були не пристебнуті, діти перевозились без автокрісел, а колеса – на літній гумі.

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