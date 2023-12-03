Повертають повістки та хочуть перейти на бік Росії: за що в Україні ухилянтів відправляють до в'язниці

В Україні щодня з'являють вироки щодо відмови від мобілізації. Ці дії караються статтею 336 Кримінального кодексу України та передбачають покарання терміном від 3 до 5 років позбавлення волі, проте дуже часто суд обмежується іспитовим терміном.

ТСН.ua проаналізував судові вироки та встановив, за що в Україні ухилянти отримують реальне позбавлення волі

Повернув повістку військкомату

У вироку Кременецького районного суду Тернопільської області йдеться, що чоловіка через відмову від мобілізації засудили до 3 років позбавлення волі, оскільки той отримав повістку, проте не захотів служити в армії.

За порадою родичів, він приніс документ назад до військкомату, відмовившись від служби в ЗСУ. На суді чоловік заявив, що він уже брав участь в АТО. Житель Тернопільщини зазначив, що він шкодує через свій вчинок та "ще подумає, чи йти йому до армії".

Попри це суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі.

Призовник заявив, що перейде на бік Росії

На Тернопільщині стався ще один резонансний випадок: місцевий житель категорично відмовився від мобілізації та заявив, що він "краще перейде на бік Росії". Призовник проігнорував повістку, переконуючи, що це "не його війна".

Працівник військкомату на суді сказав, що житель Тернопільщини відмовився отримувати повістку, заявивши, "що не бажає служити та захищати Україну і краще перейде на бік ворога".

Житель Тернопільщини відмовився від мобілізації та погрожував перейти на бік РФ / Фото: ТСН.ua

За ухилення від мобілізації житель Тернопільщини отримав 3 роки позбавлення волі.

Жителя Львівщини забрали до ТЦК і СП з вулиці

Стрийський міськрайонний суд Львівської області до 3 років позбавлення волі засудив ухилянта, який відверто заявив, що не хоче служити в армії.

Він заявив, його "добровільно-примусово" повезли до ТЦК, де він за "15 хвилин пройшов військово-лікарську комісію", яка визнала його придатним до служби в армії. Вже через годину він отримав повістку і повинен був прийти до військкомату, чого не зробив, оскільки його мама хворіє на цукровий діабет, а він доглядає за літньою бабусею.

Суд вирішив, що "щире каяття" чоловіка не є приводом для звільнення від покарання та відправив ухилянта до в'язниці.

Військові частини відмовлялись брати на службу

Жителя Полтавської області Шишацький районний суд на три роки відправив до в'язниці.

Ухилянт повідомив суд, що кілька військових частин не захотіли брати його, бо він "не хотів служити та мав проблеми зі здоров'ям", а також через "непогашену судимість".

Коли одна із військових частин на Чернігівщині захотіла взяти чоловіка на службу - той заховався від військкомів. На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії, проте "розкаюється".

Напився і не прийшов до військкомату

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, якого визнали "обмежено придатним", проте у день відправлення на службу він вживав алкоголь та не прийшов до ТЦК і СП (територіальний центр комплектування і соціальної підтримки - ред.).

На суді чоловік заявив про "вади здоров'я, пов'язані з тим, що свого часу в нього був зламаний хребет. У нього хворі ноги, серце, проблеми з зубами та інше". Він на суді відмовився від служби в армії та отримав три роки позбавлення волі.

Відмовився через низьку вагу та побоювання за дружину

У Стрийському районі Львівської області чоловік відмовився від мобілізації. Свої дії він пояснив тим, що його вага лише 49 кг і він має проблеми зі здоров'ям.

"Вважає, що такий стан речей за його участі аж ніяк не принесе користі державі. Вказав також, що до часу оголошеного в Україні воєнного стану він був непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час, і причин для зміни таких обставин не було й йому досі залишаються незрозумілими. Тому підсумовує, що вчинив так, побоюючись за те, що його дружина та малолітня дочка залишаться відповідно вдовою та сиротою, чого б йому дуже не хотілось, та вважає, що вчинив правильно", - йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним та засудив на 3 роки позбавлення волі.

Пів року ховався на дачі від військкомату

У Харківській області реальний термін позбавлення волі отримав чоловік, який пів року ховався на дачі від працівників ТЦК і СП.

Він пояснив, що на роботі його відправили до ТЦК та СП, згодом він пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до служби в армії. Після того, як він отримав бойову повістку, почав переховуватись у знайомого на дачі. Там чоловік прожив майже пів року.

Згодом ухилянта затримали, він підтвердив, що не хоче служити в ЗСУ, бо "не може взяти зброю до рук і націлити її на іншу людину". За це житель Харківщини отримав три роки позбавлення волі.

Стоматолог відмовився брати повістку без свого адвоката

У Чернівецькій області стоматолог відмовився відмовився брати повістку без свого адвоката та наполягав, що "ВЛК його не оглянула". Згодом він порадив військкомам "залишити повістку собі".

На суд чоловік навіть приніс довідки, про те, що після вручення повістки він "раптово захворів". Проте ухилянту це не допомогло.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі.

На Львівщині чоловік уникав мобілізації через повітряні тривоги

У Львівській області чоловік майже рік уникав мобілізації через "часті повітряні тривоги". Коли не було сирен - чоловік казав, що він "хворий".

Він на суді підтвердив, що отримав приблизно 5 повісток, проте вважає винними у всьому саме працівників військкомату, які його не забрали на службу до армії.

Дрогобицький районний суд врахував те, що чоловік неодноразово уникав не лише військкомату, а й "ухилявся також і від суду, за що оголошувався в розшук". Чоловіка на 3 роки відправили до в'язниці.

Рішення апеляційних судів

Якщо суд першої інстанції часто призначає ухилянтам іспитовий термін, то апеляційні суди, здебільшого, скасовують такі вироки та відправляють порушників до в'язниці.

Так, у листопаді 2023 року Закарпатський апеляційний суд до 3 років позбавлення волі засудили жителя Мукачевого, якому суд першої інстанції присудив умовне позбавлення волі.

Своє рішення суд аргументував тим, що чоловік не виправив порушення. Також через те, що "відмова від захисту Батьківщини, свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого кримінального правопорушення, що може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави та в умовах воєнного стану є неприпустимим".

Схожі рішення ухвалював також апеляційний суд Тернопільської області.

Нагадаємо, СБУ заблокувала чотири нові "схеми для ухилянтів".

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