Повилітали навіть металеві двері: потужний вибух стався у Сваляві

Вибух у п’ятиповерхівці у Сваляві на Закарпатті. Одна людина загинула. Рвонуло в квартирі на першому поверсі. Вибуховою хвилею зачепило під'їзд і сусідні помешкання.

Більше про наслідки та причини розповіла в сюжеті кореспондентка ТСН Світлана Деніщук.

Усю ніч у помешканні пані Наталії працювали будівельники. Вони розібрали залишки стіни, яку зруйнував вибух у сусідній квартирі. Меблі пошкоджені. Ліжко не можна відновити. А стіну до ранку, завдяки хлопцям, розібрали і відновили.

Рвонуло близько обіду. На щастя, вдома нікого не було, каже жінка. Стіна й шмат стелі впали у кімнату доньки. Вибуховою хвилею вибило вікно, розтрощило двері і всі речі у кімнаті.

Потужний вибух стався у Сваляві / Скриншот із сюжету ТСН

“На цьому місці стояло ліжко доньки, де вона відпочивала й проводила свій час. А стіна якраз упала на ліжко. Ми дякуємо Богу, що її у цей час вдома не було”, — каже жінка.

Вибух стався у квартирі на першому поверсі. Він був таким потужним, що вилетіли навіть металеві двері у підʼїзді.

“Добре що нас не було, бо то був страх. Все летіло в одну сторону й іншу. Вилетіла решітка в двері і в дверях така вм'ятина”, — каже жінка.

Потужний вибух стався у Сваляві / Скриншот із сюжету ТСН

У квартирі, де пролунав вибух, мешкало подружжя, кажуть сусіди. Оселилися тут недавно. Жінка була на роботі. Її 54-річний чоловік опинився під завалами. Рятувальники, що прибули на місце, знайшли його вже без ознак життя.

“Люди йшли, але боялися, що там щось може завалитися чи що там було. Приїхала швидка, ДСНС, поліція... Ми із загиблим не спілкувалися. Він був замкнутою людиною. Вони десь місяці чотири, може п'ять тут знімали”, — кажуть сусіди.

Потужний вибух стався у Сваляві / Скриншот із сюжету ТСН

Територія поруч з будинком досі всіяна склом, цеглою та залишками меблів. Все це гуртом прибирають сусіди. Правоохоронці кажуть, найімовірніше вибух спричинив став витік газу. Але остаточну причину з’ясовуватимуть експерти.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Повилітали навіть металеві двері! ПОТУЖНИЙ ВИБУХ у Сваляві!

Читайте також: