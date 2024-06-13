“Повинна бути повага до людини”: Гордон відповів, чи оновив дані в ТЦК СП

На його думку, в Україні “завалена” політика набору людей до лав Збройних сил.

Журналіст та ведучий Дмитро Гордон розповів, що вже двічі оновив дані в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).

За його словами в інтерв’ю для TSN.ua, йому не подобається, як за людьми ганяються співробітники ТЦК СП та б’ють їх.

“Оскільки я живу в вільній країні і оскільки моя країна воює з окупантами за те, щоб бути вільною, я розумію, що нам треба залишатися вільними. У вільній країні повинна бути повага до люди. Чи треба брати людей до лав Збройних сил — безперечно. Чи подобається як за ухилянтами ганяються і як їх б’ють — ні, не подобається”, — розповів Дмитро Гордон.

На його думку, в Україні “завалена” політика набору людей до лав Збройних сил.

“Вона робиться не талановито. Вона повинна була бути креативною, красивою. Тому що це честь, а не те, на що це перетворилося зараз. Я думаю, якби доручили креативним людям цим займатися все було б набагато краще. А так ми маємо зараз картинку для російських телеграм-каналів, на жаль”, — каже Дмитро Гордон.

Він поділився, що двічі оновив дані в ТЦК СП — до прийняття нового закону про мобілізацію та після.

“Я одразу це зробив — на третій день, як закон ухвалили в Верховній Раді”, — розповів Дмитро Гордон.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід в ТЦК та де його троє синів

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