Повинні бути зорієнтовані, як і європейці: Ляшко пояснив українцям важливість вакцинації від COVID-19

Повинні бути зорієнтовані, як і європейці: Ляшко пояснив українцям важливість вакцинації від COVID-19

Також голова МОЗ закликає "фільтрувати" інформацію про щеплення, оскільки у Мережі чимало російської пропаганди.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українських освітян пояснювати учням та студентам важливість вакцинації від коронавірусу, адже вони повинні бути зорієнтовані, як і європейці, котрі показують високі показники з імунізації. Також очільник МОЗ вкотре наголосив на важливості вакцинації літніх людей.

Про це заявив Віктор Ляшко під час розмови з журналістами 29 жовтня.

Водночас голова МОЗ розкритикував тих, хто піддається впливу російської пропаганди щодо вакцинації. Натомість, радить споживати інформацію, яку несуть українські журналісти.

"Освітяни несуть цю родзинку формування наступного покоління нашої нації, наших українців, які повинні бути так само зорієнтовані, як і європейці сьогодні, які на заклик держави вийшли і зробили соціальну місію. Прийшли і вакцинувалися. А в нас російська пропаганда грає більше, ніж інформація, яку несуть українські журналісти", - сказав очільник МОЗ.

Наприкінець Ляшко додав, що вакцинація - це єдиний доказовий метод захисту від коронавірусу. Завдяки вакцинації можна запобігти тяжкому перебігу, потраплянню до реанімації, під'єднання до ШВЛ. А передусім важливо зробити щеплення людям похилого віку. Адже, як уточнив Ляшко, вони є групою ризику.

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