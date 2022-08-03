"Повинно бути додаткове розслідування": донька активістки Ноздровської прокоментувала вирок вбивці її матері

Сьогодні Шевченківський суд Києва визнав винним в цьому злочині Юрія Росошанського та призначив йому 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє ТСН.ua.

"З однієї сторони ми вважаємо вирок справедливим. Беручи до уваги вік Росошанського ( на момент затримання в 2018 році йому було 63 роки – ред.), йому б не дали пожиттєвого терміну ув’язнення. Але ми казали раніше і кажемо зараз, що там він був не один. Тому вцілому, об’єктивно вирок несправедливий. Суд був повинен призначити додаткове розслідування", - розповіла ТСН.ua донька загиблої Анастасія Ноздровська.

За її словами, раніше Росошанський не визнавав в суді своєї провини.

"Навіть огризався на мої репліки", - каже Анастасія Ноздровська.

В свою чергу, в Офісі генпрокурора розповіли, що прокурори у суді довели, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на потерпілу. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Смерть активістки настала внаслідок чисельних колото-різаних ран. Мотив вбивства, який озвучували активісти та правоохоронці – Росошанський, начебто, таким чином помстився Ірині за те, що вона активно долучилась до справи про загибель в ДТП своєї сестри. Останню на автомобілі збив син Росошанського – Дмитро Росошанський.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року в одній з річок в Київській області знайшли тіло Ноздровської, яка зникла за кілька днів до цього. Жінка особисто вела справу в суді про ДТП, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська.

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