Повиривало колеса: під Тернополем зіткнулись рейсовий мікроавтобус та автомобіль, 9 постраждалих (фото)

ДТП сталась на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече
На трасі під Тернополем у середу, 8 грудня, зіштовхнулись рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat. У ДТП постраждало 9 людей.
Про це 8 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Від удару у рейсового мікроавтобуса відірвало колеса. Автомобіль Volkswagen злетів у кювет.
За попередньою інформацією минулось без загиблих. Постраждало дев’ятеро осіб, серед яких водій маршрутки. Усі вони отримали травми і забої різної тяжкості.
У Нацполіції Тернопільської області уточнили, що ДТП сталась близько 17:00 поблизу села Лозова Тернопільського району, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. В аварію потрапив мікроавтобус "Тернопіль-Кременець".
"Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 КК України", - повідомили в поліції Тернопільської області.
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