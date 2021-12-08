Повиривало колеса: під Тернополем зіткнулись рейсовий мікроавтобус та автомобіль, 9 постраждалих (фото)

Повиривало колеса: під Тернополем зіткнулись рейсовий мікроавтобус та автомобіль, 9 постраждалих (фото)

ДТП сталась на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече

На трасі під Тернополем у середу, 8 грудня, зіштовхнулись рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобіль Volkswagen Passat. У ДТП постраждало 9 людей.

Про це 8 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Від удару у рейсового мікроавтобуса відірвало колеса. Автомобіль Volkswagen злетів у кювет.

За попередньою інформацією минулось без загиблих. Постраждало дев’ятеро осіб, серед яких водій маршрутки. Усі вони отримали травми і забої різної тяжкості.

На трасі під Тернополем зіштовхнулись маршрутка та легковик | Новини України

У Нацполіції Тернопільської області уточнили, що ДТП сталась близько 17:00 поблизу села Лозова Тернопільського району, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. В аварію потрапив мікроавтобус "Тернопіль-Кременець".

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

"Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 КК України", - повідомили в поліції Тернопільської області.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

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