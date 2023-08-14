Повістка у поштовій скриньці: до чого зобов’язує та що загрожує у разі неявки

Останнім часом кияни та вимушено переміщені особи, які перебувають у столиці, стали повідомляти, що в поштових скриньках все частіше знаходять повістки з вимогою приїхати до військомату.

До чого зобов’язує повістка, яку кинули до поштової скриньки – про це в коментарі для ТСН.ua розповіли адвокати Андрій Межирицький та Марина Бекало.



"Як людина та громадянин, військовозобов’язаний повинен зробити для себе висновки, коли побачив в поштовій скриньці повістку", - каже Андрій Межирицький.

Але, за його словами, чинним законодавством не передбачено будь-якої відповідальності, якщо особа не з’явилась за повісткою, яку знайшла в поштовій скриньці та за яку не розписалась.



"Така повістка не вважається врученою, - однозначно каже Межирицький. - Щодо цього є чисельна судова практика – ТЦК складає протокол про порушення правил мобілізації та накладають штраф за неявку за повісткою. Навіть якщо людина не розписалась за отримання повістки. Є такі непоодинокі випадки, коли людині направили повістку поштою, людина не з’явилась, а потім відносно неї склали протокол про адміністративне правопорушення. Його також направили поштою. Людина з цього приводу не надала ніяких пояснень та заперечень, не знаючи про те, що відбувається така ситуація. Керівник ТЦК виніс постанову про притягнення до адмінвідповідальності у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн".



За словами адвоката, людина, одночасно з відкриттям виконавчого провадження опиняється в Єдиному реєстрі боржників. Своєю чергою, це може мати такі наслідки: заборону відкриття чи закриття банківських рахунків, блокування банківських рахунків, заборону відчуження рухомого чи нерухомого майна.



Якщо повістка адресована особі, яка за певною адресою зареєстрована як ВПО, але фактично не перебуває там, то власники та інші мешканці цього житла не несуть відповідальності.



"Це вибір людини – повідомити чи ні ТЦК про те, що такої особи в цьому житлі немає", - каже Межирицький.

Резюмуючи, адвокат каже, що повістка вважається отриманою, якщо людина, якій вона адресована, за неї розписалась.

"Повістка вручена тоді, коли вона вручена особисто та є підпис. Все інше ніяким чином це не може підмінити", - каже юрист.

Паркан та смс - незаконні методи оповіщення

Адвокатка Марина Бекало, яка також неодноразово коментувала тему мобілізації, каже, що процес оповіщення законний, якщо дотримані всі вимоги.

"Стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК СП у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та/або повістках", - каже Марина Бекало.

Та додає: "Постанова КМУ № 1487 містить затверджену форму повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки. Така повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитися до ТЦК СП у разі дотримання правильності її оформлення та порядку її вручення. Тобто громадянин має з’явитися до ТЦК СП у разі отримання ним документу про виклик, а не знайти його в поштовій скриньці, прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадній свого будинку, або через смс повідомлення".

За її словами, вказаною Постановою також встановлений порядок вручення таких повісток військовозобо’вязаним, а саме: вручення повісток під їх особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 Постанови).

"Оповіщення також може бути реалізоване через роботодавця, в такому випадку останній бере на себе обов’язок оповістити свого працівника шляхом винесення відповідного наказу на підприємстві, установі, організації, та вручити працівнику повістку про виклик в ТЦК СП, забезпечити його явку та відзвітувати до ТЦК СП про здійснення всіх заходів щодо оповіщення працівника( пункт 47 Постанови), - зазначає адвокатка. - В іншому випадку, якщо повістка не була вручена під особистий підпис військовозобов'язаних, вона не може вважатися такою, що була належним чином вручена, а тому у ТЦК СП немає підстав притягнути такого військовозобо’вязаного до відповідальності за неявку за повісткою".

Інші мешканці житла не відповідальні за військовозобов'язаного

На питання про те, яку відповідальність можуть понести мешканці житла, де зареєстрований військовозобов’язаний в разі його неявки до ТЦК, Марина Бекало відповіла так: "Мешканці житла, сусіди або інші фізичні особи, не мають обов’язку згідно до Постанови №1487 сповіщати ТЦК СП про відсутність військовозобо’вязаного за адресою надходження такої повістки. При цьому, законопроектом № 9566 від 07.08.2023р. пропонується покласти на ЖЕО, ОСББ або інші організації, які обслуговують житлові багатоквартирні будинки обов’язок подавати до ТЦК СП відомості про призовників і військовозобов’язаних - мешканців таких будинків, а також наділити їх повноваженнями за вимогою ТЦК СП вручати призовникам та військовозобов’язаним повістки про виклик до ТЦК СП, та сприяти прибуттю за викликом".

Раніше повідомлялось про те, що в Україні повістки роздають на роботі.

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