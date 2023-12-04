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Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації і з ким будуть ходити військкоми

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації і з ким будуть ходити військкоми

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Виписувати повістки тепер можуть просто у вашому домі.

“Вибивати двері не будемо, але в квартири зайдемо”. Одна область в Україні зазнала суворішої мобілізації. Там військкоми разом із муніципальною вартою тепер будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних.

Де таке впровадили і чи законно це, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Мобілізацію посилюють? 

Посилена мобілізація розповзається країною. Ще кілька днів тому на Закарпатті, Львівщині та Запоріжжі військові адміністрації дозволили перевіряти документи у чоловіків просто на вулиці, але цього виявилося замало.

У Запоріжжі тепер військкоми на додачу будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних і відразу виписуватимуть повістки, але і ходити вже будуть не самі. Приєдналася до них муніципальна варта. Чому у місті ухвалили таке рішення, в коментарі для TSN.ua розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк: “Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК”. 

Також він назвав, до кого саме постукаються в першу чергу.

@bogdan19870209

⚡️"Сидячи в кабінеті, це зробити неможливо", - Олександр Власюк, перший заступник мера Запоріжжя  У Запоріжжі представники ТЦК, Мунварти та Поліції проводять сповіщення населення "поквартирно" про мобілізацію, - повідомив Форпост. Такі візити реалізують в неробочий час -  з 7 до 9 ранку та 15 до 19 години вечора.

♬ оригинальный звук - bogdan

Для чого муніципали? 

А ось муніципальну варту приставляють як наглядачів, а не як підмогу ТЦК. Мовляв, аби уникнути бійок між представниками терцентрі і чоловіками. 

“Ми цього й не робимо, не вручаємо повістки. Це — повноваження ТЦК. Наше завдання — охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. В жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ”, — прокоментував Олександр Власюк.  

Офіційна позиція “Муніципальної варти” 

Те, що працівники “Муніципальної варти” не видавали і не видають повісток — про це на своїй сторінці у Facebook повідомило саме комунальне підприємство, аби розвіяти усі чутки, які ширять люди. 

Скриншот / Facebook / ©
Скриншот / Facebook

Обхід буде по графіку?  

До слова, вже сформовано 21-у мобільну групу з представників “Муніципальної варти”, представників ТЦК та правоохоронців, які будуть здійснювати цей поквартирний обхід. Робити його будуть двічі на день: з 7-ї до 9-ї ранку та з 5-ї до 7-ї вечора, а відкривати під’їзди мають голови ОСББ.

А ось адвокати твердять, що на таке рішення міської ради закон каже зворотнє. Ростислав Кравець розповів, у яких випадках усі ці представники можуть зайти до квартири: “Ні представники ТЦК, ні представники “Муніципальної варти”, навіть представники поліції не мають права проникати до житла. Це можливо лише в тих випадках, коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або безпосередньо у них є рішення суду на проникнення до житла. В інших випадках вони не мають права проникати до помешкання, заходити на приватні подвір’я. Якщо таке трапляється — це незаконне проникнення”.

Де можуть видавати повістки? 

Ну й нагадаємо, що насправді, чинним законодавством не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть вручити вам в будь-якому місці, в парку, на блокпостах, на вулиці чи іншому публічному місці. Але турбує народ найбільше не це, цікавить людей питання, коли врешті будуть затверджені строки проходження служби. Відреагував на це і Зеленський. Що заявив президент, слухаємо далі. 

Що кажуть у Верховній Раді? 

В Раді заявляють, що до кінця року українцям представлять комплексний пакет, де будуть запропоновані рішення про мобілізацію, демобілізацію та призовний вік. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Повістки будуть носити по квартирах?! Військкоми вже ходять не самі! Зеленський мовчав!

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Дата публікації
Перегляди
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