Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації і з ким будуть ходити військкоми

“Вибивати двері не будемо, але в квартири зайдемо”. Одна область в Україні зазнала суворішої мобілізації. Там військкоми разом із муніципальною вартою тепер будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних.

Де таке впровадили і чи законно це, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Мобілізацію посилюють?

Посилена мобілізація розповзається країною. Ще кілька днів тому на Закарпатті, Львівщині та Запоріжжі військові адміністрації дозволили перевіряти документи у чоловіків просто на вулиці, але цього виявилося замало.

У Запоріжжі тепер військкоми на додачу будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних і відразу виписуватимуть повістки, але і ходити вже будуть не самі. Приєдналася до них муніципальна варта. Чому у місті ухвалили таке рішення, в коментарі для TSN.ua розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк: “Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК”.

Також він назвав, до кого саме постукаються в першу чергу.

@bogdan19870209 ⚡️"Сидячи в кабінеті, це зробити неможливо", - Олександр Власюк, перший заступник мера Запоріжжя У Запоріжжі представники ТЦК, Мунварти та Поліції проводять сповіщення населення "поквартирно" про мобілізацію, - повідомив Форпост. Такі візити реалізують в неробочий час - з 7 до 9 ранку та 15 до 19 години вечора. ♬ оригинальный звук - bogdan

Для чого муніципали?

А ось муніципальну варту приставляють як наглядачів, а не як підмогу ТЦК. Мовляв, аби уникнути бійок між представниками терцентрі і чоловіками.

“Ми цього й не робимо, не вручаємо повістки. Це — повноваження ТЦК. Наше завдання — охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. В жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ”, — прокоментував Олександр Власюк.

Офіційна позиція “Муніципальної варти”

Те, що працівники “Муніципальної варти” не видавали і не видають повісток — про це на своїй сторінці у Facebook повідомило саме комунальне підприємство, аби розвіяти усі чутки, які ширять люди.

Скриншот / Facebook

Обхід буде по графіку?

До слова, вже сформовано 21-у мобільну групу з представників “Муніципальної варти”, представників ТЦК та правоохоронців, які будуть здійснювати цей поквартирний обхід. Робити його будуть двічі на день: з 7-ї до 9-ї ранку та з 5-ї до 7-ї вечора, а відкривати під’їзди мають голови ОСББ.

А ось адвокати твердять, що на таке рішення міської ради закон каже зворотнє. Ростислав Кравець розповів, у яких випадках усі ці представники можуть зайти до квартири: “Ні представники ТЦК, ні представники “Муніципальної варти”, навіть представники поліції не мають права проникати до житла. Це можливо лише в тих випадках, коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або безпосередньо у них є рішення суду на проникнення до житла. В інших випадках вони не мають права проникати до помешкання, заходити на приватні подвір’я. Якщо таке трапляється — це незаконне проникнення”.

Де можуть видавати повістки?

Ну й нагадаємо, що насправді, чинним законодавством не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть вручити вам в будь-якому місці, в парку, на блокпостах, на вулиці чи іншому публічному місці. Але турбує народ найбільше не це, цікавить людей питання, коли врешті будуть затверджені строки проходження служби. Відреагував на це і Зеленський. Що заявив президент, слухаємо далі.

At the meeting of the Staff today, there was a briefing by Ukraine’s Foreign Intelligence Service regarding Russia’s potential actions and international situation next year.



We are analyzing all possible scenarios, and there must be our own Ukrainian scenario for 2024. Specific… pic.twitter.com/zkFaeE5Bwd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2023

Що кажуть у Верховній Раді?

В Раді заявляють, що до кінця року українцям представлять комплексний пакет, де будуть запропоновані рішення про мобілізацію, демобілізацію та призовний вік.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Повістки будуть носити по квартирах?! Військкоми вже ходять не самі! Зеленський мовчав!

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