Повістка з доставкою додому: в якій області ухвалили нове гучне рішення щодо мобілізації і з ким будуть ходити військкоми

Виписувати повістки тепер можуть просто у вашому домі.
“Вибивати двері не будемо, але в квартири зайдемо”. Одна область в Україні зазнала суворішої мобілізації. Там військкоми разом із муніципальною вартою тепер будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних.
Де таке впровадили і чи законно це, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.
Мобілізацію посилюють?
Посилена мобілізація розповзається країною. Ще кілька днів тому на Закарпатті, Львівщині та Запоріжжі військові адміністрації дозволили перевіряти документи у чоловіків просто на вулиці, але цього виявилося замало.
У Запоріжжі тепер військкоми на додачу будуть робити поквартирний обхід військовозобов’язаних і відразу виписуватимуть повістки, але і ходити вже будуть не самі. Приєдналася до них муніципальна варта. Чому у місті ухвалили таке рішення, в коментарі для TSN.ua розповів перший заступник міського голови Олександр Власюк: “Йде війна, а наш прямий обов’язок – допомагати ЗСУ, до яких належать ТЦК”.
Також він назвав, до кого саме постукаються в першу чергу.
@bogdan19870209
⚡️"Сидячи в кабінеті, це зробити неможливо", - Олександр Власюк, перший заступник мера Запоріжжя У Запоріжжі представники ТЦК, Мунварти та Поліції проводять сповіщення населення "поквартирно" про мобілізацію, - повідомив Форпост. Такі візити реалізують в неробочий час - з 7 до 9 ранку та 15 до 19 години вечора.♬ оригинальный звук - bogdan
Для чого муніципали?
А ось муніципальну варту приставляють як наглядачів, а не як підмогу ТЦК. Мовляв, аби уникнути бійок між представниками терцентрі і чоловіками.
“Ми цього й не робимо, не вручаємо повістки. Це — повноваження ТЦК. Наше завдання — охорона громадського порядку. Це не шпигунські ігри, немає на меті комусь вибивати двері. В жодному разі. Все це ми довели до відома керівників ОСББ”, — прокоментував Олександр Власюк.
Офіційна позиція “Муніципальної варти”
Те, що працівники “Муніципальної варти” не видавали і не видають повісток — про це на своїй сторінці у Facebook повідомило саме комунальне підприємство, аби розвіяти усі чутки, які ширять люди.
Обхід буде по графіку?
До слова, вже сформовано 21-у мобільну групу з представників “Муніципальної варти”, представників ТЦК та правоохоронців, які будуть здійснювати цей поквартирний обхід. Робити його будуть двічі на день: з 7-ї до 9-ї ранку та з 5-ї до 7-ї вечора, а відкривати під’їзди мають голови ОСББ.
А ось адвокати твердять, що на таке рішення міської ради закон каже зворотнє. Ростислав Кравець розповів, у яких випадках усі ці представники можуть зайти до квартири: “Ні представники ТЦК, ні представники “Муніципальної варти”, навіть представники поліції не мають права проникати до житла. Це можливо лише в тих випадках, коли потрібно врятувати життя, коли є загроза знищення майна або безпосередньо у них є рішення суду на проникнення до житла. В інших випадках вони не мають права проникати до помешкання, заходити на приватні подвір’я. Якщо таке трапляється — це незаконне проникнення”.
Де можуть видавати повістки?
Ну й нагадаємо, що насправді, чинним законодавством не визначено місце, де повинна вручатися повістка, тому фактично її можуть вручити вам в будь-якому місці, в парку, на блокпостах, на вулиці чи іншому публічному місці. Але турбує народ найбільше не це, цікавить людей питання, коли врешті будуть затверджені строки проходження служби. Відреагував на це і Зеленський. Що заявив президент, слухаємо далі.
At the meeting of the Staff today, there was a briefing by Ukraine’s Foreign Intelligence Service regarding Russia’s potential actions and international situation next year.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2023
We are analyzing all possible scenarios, and there must be our own Ukrainian scenario for 2024. Specific… pic.twitter.com/zkFaeE5Bwd
Що кажуть у Верховній Раді?
В Раді заявляють, що до кінця року українцям представлять комплексний пакет, де будуть запропоновані рішення про мобілізацію, демобілізацію та призовний вік.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Повістки будуть носити по квартирах?! Військкоми вже ходять не самі! Зеленський мовчав!
Читайте також: