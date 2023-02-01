Повістка за кордоном: адвокат пояснив, чи можуть мобілізувати, якщо військовозобов'язаний не в Україні

Адвокат Андрій Новак пояснив, що за кордоном повістки українцям може вручати тільки керівник військкомату. Примусово повернути військовозобов'язаного до України неможливо.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua

"Закордоном вручати повістки не законно. Хіба якщо керівник військкомату особисто поїде за кордон і вручить повістку. Реально і серйозно, то за кордоном немає жодної особи, яка уповноважена вручати повістку. Працівники дипломатичних відомств це не можуть робити. Єдині повноваження, які у них є - це лише сповіщення про те, що відбувається мобілізація та сприяння повернення громадян на територію України. Як вони сповіщуватимуть - невідомо. Це можна робити через електронну пошту або повідомленням на сайті", - сказав Андрій Новак.

Адвокат також наголосив, що призовників практично неможливо повернути до України, якщо вони перебувають за кордоном.

"Силоміць вони не можуть змусити українців повернутись до держави. Правоохоронні органи інших держав теж не можуть примусово повертати українців додому. Єдиною законною підставою - це судове рішення в Україні про притягнення до кримінальної відповідальності, але яка відповідальність, якщо людині не вручили повістку. За кордоном немає можливостей для вручення повісток", - пояснив Новак.

Нагадаємо, в Україні через напад Росії від 24 лютого запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Також військовозобов’язані, які лікарняними комісіями визнані обмежено придатними до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані.

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