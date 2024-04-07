Повістка журналісту через викриття високопосадовця СБУ: реакція Сирського, Міноборони та подробиці справи

Журналісту "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який провів розслідування і виявив у голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартири на понад 25,5 млн грн, представники військкомату намагалися вручили повістку, чатувавши на нього у ТЦ Києва.

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про скандальну справу.

Помста за розслідування?

У ТЦ "Дрім Таун", що в Оболонському районі Києва, 1 квітня о 21:15, журналісту "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який напередодні зробив розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка і викрив його мільйонні статки, представники Солом'янського ТЦК та СП намагалися вручити повістку.

Коли Євген Шульгат почав ставити запитання, чи пов’язане вручення повістки з його роботою над розслідуванням про Іллю Вітюка, представники військкомату пішли, заявивши, що зафіксували відмову від отримання повістки.

Журналісти видання провели власне розслідування після інциденту і виявили, що разом із представниками ТЦК та СП був чоловік у цивільному, який і давав вказівки військкомам. За даними джерел, це міг бути Олексій Володимирович Біленко — людина, близька до голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

У базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз – у департаменті кібербезпеки СБУ. Тобто у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк – фігурант розслідування Євгенія Шульгата.

Голова СБУ Василь Малюк знає про ситуацію із журналістом

Після того, як скандал набрав обертів у Мережі, народний депутат Ярослав Юрчишин, після зустрічі із головою СБУ, заявив, що Василь Малюк проінформований про спроби представників ТЦК та СП вручити повістку журналісту Євгену Шульгату.

"Зустрілися по гарячим слідам з головою Служби безпеки України… Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги", - написав нардеп.

Реакція Міноборони

В Міністерстві оборони вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів, зокрема через маніпуляції із повістками.

Так в оборонному відомстві прокоментували спробу працівників ТЦК вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату, який провів гучне розслідування щодо мільйонних статків начальника кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Там додали, Міністерство оборони спільно з Генштабом ЗСУ та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.

Сирський прокоментував скандал із повісткою журналісту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести службову перевірку щодо спроби вручення повістки журналісту проєкту розслідувань "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який робив розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

Він наголосив, що діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. За його словами, у Силах оборони України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

Сирський додав, що за результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення.

Журналісти вимагають відкрити провадження щодо співробітників СБУ і ТЦК

Неформальне об'єднання українських медіа та журналістів "Медіарух" вимагає відкрити кримінальне провадження щодо співробітників СБУ та ТЦК через інцидент із журналістом "Слідство.Інфо".

Журналісти, зокрема вимагають: здійснити ретельне та оперативне розслідування обставин справи, зокрема ролі співробітників СБУ та ТЦК у цьому інциденті; забезпечити надійний захист прав журналістів та їхню безпеку в процесі виконання професійних обов'язків.

У заяві зазначається, що обставини інциденту вказують на намагання СБУ використати службове становище з метою перешкоджання діяльності журналіста, який висвітлював факти, потенційно незручні для керівництва СБУ. При цьому журналісти підкреслюють, що четверо із 16 співробітників "Слідства.Інфо" отримали повістки і доєднались до лав ЗСУ.

У заяві також повідомляється, що днями невідомі звернулись до Державного бюро розслідувань, аби те перевірило роботу одного з Вінницьких ТЦК. Нібито військкомат погано працює та не мобілізує головного редактора руху "Чесно" – Олександра Саліженка.

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