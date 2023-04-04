Повістки через месенджери в Україні: чи зможуть запросити до військкомату через Telegram або Viber

Наприкінці березня 2023 року в Верховній Раді України заговорили про можливість розсилати повістки військовозобов'язаним через месенджери — Telegram, Viber та інші. У Міністерстві цифрової трансформації у свою чергу відповіли, що на сьогодні це неможливо зробити з технічних та юридичних причин.

ТСН.ua разом із адвокатом Ростиславом Кравцем розбирався, чи реально та чи законно викликати до військкоматів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) через месенджери в Україні.

Навіщо розсилати повістки через месенджери

Член оборонного комітету Верховної Ради України Федір Веніславський 30 березня в ефірі "5 Каналу" заявив, що в парламенті зараз триває активне обговорення — як дозволити розсилати повістки через месенджери. Мовляв, існують технічні способи переконатися, що людина прочитала і таким чином отримала повістку.

За словами Веніславського, ідея виникла у зв'язку з певною проблемою з мобілізаційними заходами в Україні. Він пояснив, що значна частина військовозобов'язаних через повномасштабне вторгнення Росії опинилися в статусі внутрішньо переміщених осіб. Ті, хто проживав на території Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської та частково Чернігівської областей поїхали до центральних та західних регіонів.

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"Далеко не завжди військовозобов'язані виконують вимогу законодавства і стають на військовий облік за місцем свого фактичного перебування. Ми маємо багато конфліктних ситуацій, коли на тому ж блокпосту представники територіальних центрів можуть вручити повістку, а людина говорить "я тут не прописаний, я поїду в Харків чи Суми і там отримаю повістку". Ми розуміємо, що є певна проблема, яку потрібно вирішувати", — сказав Веніславський.

Він підкреслив, що жодних законодавчих ініціатив щодо цього ще немає, а це лише одна з можливих ідей удосконалення мобілізаційних заходів.

Що кажуть у Міністерстві цифрової трансформації

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Liga.net зазначив, що наразі розсилати повістки через месенджери неможливо технічно та юридично.

"Цього неможливо зробити поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, поки до ідентифікатора в реєстрі не прив'язаний верифікований номер телефону. А в нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Тому технічно, я не говорю зараз про Конституцію, постанови, технічно це неможливо зробити в цьому році, десятилітті, столітті. Я жартую, колись можливо зробити", — сказав Федоров.

Розсилати повістки через месенджери реально

Насправді розсилати повістки військовозобов'язаним через месенджери в Україні реально, пояснив ТСН.ua адвокат Ростислав Кравець. Однак для цього необхідно внести зміни до законодавства. Потрібно щонайменше зобов'язати громадян мати офіційні номери телефонів та зафіксувати їх.

"Месенджери в більшості своїх випадків прив'язані саме до номерів телефонів. На сьогоднішній день в Україні існує безконтрактна форма обслуговування абонентів, тобто необов'язково укладати контракт з оператором. Тому фактично з юридичної точки зору це наразі запровадити буде неможливо", — зазначив Кравець.

На думку адвоката, проблема з мобілізаційними заходами, озвучена Веніславським, дещо перебільшена. Адже інструментів для інформування військовозобов'язаних в українському законодавстві достатньо.

"Наприклад, якщо людина працює, то повідомити про необхідність цій людині з'явитися до військкомату можна безпосередньо роботодавця. Тоді роботодавець буде нести відповідальність, якщо людина не з'явиться", — пояснив ТСН.ua Кравець.

Що стосується внутрішньо переміщених осіб, вони мають ставати на військовий облік за новим місцем проживання протягом семи днів після приїзду. Відповідно там їм можуть вручати повістки.

"Якщо людина не виконує вимогу і не стає на військовий облік за новим місцем перебування, за це, звичайно, передбачена адміністративна відповідальність", — додав Кравець.

Нагадаємо, адвокат відповів, чи візьмуть чоловіка в Україні на роботу без військового квитка. Така ж ситуація із одруженням чи розлученням. Чоловіку потрібно надати до установи документ із військкомату.

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