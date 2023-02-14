Повістки для всіх, у кого є лижі: військомати вирушили до відпочивальників (відео)

В Україні почали масово вручати повістки на курортах. На минулих вихідних представники Центру комплектування (військомата – Ред.) здійснили такий рейд на гірськолижному курорті поблизу смт. Славське Львівської області.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив селищний голова смт. Славське Володимир Бега.

"Дійсно, на території були присутні люди в військовій формі, які роздавали повістки. Це було в суботу. Я сказав би, що така масова робота проводилась вперше. Була присутня велика кількість людей в формі. Одночасно вони були присутні по селам, біля "Захара Беркута" (гірськолижний курорт – Ред.), на Тростяні (туристичний маршрут – Ред.). Їх супроводжувала поліція", - розповів нам Володимир Бега.

Своєю чергою, в обласному ТЦК нам не підтвердили та не спростували того, що їхні уповноважені представники проводили таку роботу на курорті. В ТЦК мотивували це тим, що повідомити офіційну інформацію зможуть після отримання отримання відповідного інформаційного запиту. Редакція ТСН.ua надіслала такий запит та чекає на відповідь.

В той же час в Львівському обласному ТЦК додали наступне: "Законодавством на сьогодні не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістку. Фактично її можуть вручити особисто в руки в будь якому місці: на вулиці, блокпосту, робочому місці, за місцем проживання. Вручати повістку може представник органу місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний, управителі багатоквартирних будинків. Також повістки можуть вручати безпосередньо посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

Нагадаємо, раніше посадовці роз'яснили те, хто в Україні має законне право вручати повістки.

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