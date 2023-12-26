Повістки на тимчасових блокпостах у Києві: чи можуть їх там видавати - пояснення КМВА

В КМВА пояснюють, що ТЦК та СП, згідно своїх функціональних повноважень, не виконують безпекових функцій.

Вже другий день у соціальних мережах кияни повідомляють про тимчасові блокпости по місту, де начебто містянам видають повістки. Мешканці пишуть у соціальних мережах, що повістки видавали на блокпосту біля стадіону "Спартак" та на житловому масиві Виноградар.

Блокпости будуть ще два дні

Щодо блокпостів, то як запевнили нас у КМВА, вони з’явилися у місті тимчасово через те, що у різних районах Києва з 25 про 28 грудня проводяться навчання.

Їх організовано за участю Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами.

Блокпости з’явилися не для повісток

У Київській міській військовій адміністрації сайт ТСН.ua запевнили, що у період навчань, на блокпостах, що тимчасово з’явилися у місті, не передбачено видавання повісток.

"На тимчасових блокпостах проводяться навчання Угрупування сил і засобів оборони міста Києва. Складові підрозділи навчань мають чітко прописаний план заходів, зокрема відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Ці навчання є відпрацюванням безпекових заходів", - повідомили сайту ТСН.ua в пресслужбі КМВА.

Щодо видавання повісток на тимчасових блокпостах, то згідно з планом навчань їх видавати там не повинні, але ніхто не завадить представникам ТЦК та СП бути присутніми на такому блокпосту.

Не повинні, але мають право

"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, згідно своїх функціональних повноважень, не виконують безпекових функцій. Але, згідно чинного законодавства та правовому режиму Воєнного стану, представники ТКЦ та СП мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території міста Києва в дозволений законодавством спосіб", - пояснюють у пресслужбі КМВА.

Там зауважують, що їм не відомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах.

"За детальною інформацією стосовно місць та кількості вручених повісток просимо звертатися до районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - зазначають в КМВА.

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