Повістки приносять комунальники та залишають у дверях військові: чи це законно (відео)

Експерти пояснили, як мають вручати повістки та хто має на це право.

В соціальних мережах обговорюють відео, на якому люди у військовій формі прикріпляють повістку прямо на вхідні двері квартири. Після цього вони фотографують її на телефон і йдуть.

Сайт ТСН.ua з’ясовував наскільки правомірні такі дії співробітників центру комплектування і як на таке реагувати громадянам.

"Повістка має бути вручена в руки особі, якої вона стосується. Адже людина має знати свої права та обов’язки. Тому просто прикріпити повістку на двері і вважати, що особа її отримала, це не законно. Людина, якій вручають повістку повинна чітко розуміти свої права і знати про наслідки, які на неї можуть чекати. Тому повістку мають вручити в руки, а робити вигляд, що її вручили прикріпивши на двері, є не дуже коректним рішенням", - пояснив сайту ТСН. ua адвокат Олександр Заруцький.

Правозахисник Едуард Багіров каже, якщо люди у формі мали дочекатися людину, якій принесли повістку, аби вона поставила свій підпис про отримання. Нагадаємо, що повістки вручаються не для того, щоб одразу відправити на фронт. Вона вручається для того, щоб людина прийшла до військкомату та уточнила свої дані.

"Якщо людина не підписала повістку, то дії військових з повісткою не мають юридичної сили. Особа, яку вони викликають, може не з’явитись до військкомату і ніяких правових наслідків для громадянина не буде. Те, що вони сфотографували повістку на дверях квартири, теж немає ніякого значення. Вони могли її прикріпити де завгодно. Військові мали дочекатися людину і вручити повістку в руки, та отримати підпис про вручення. А прикріплення на двері - це відхилення від правил вручення повісток", - зазначив нам Едуард Багіров.

Також з’явилося відео, де повістки в будинок приносять співробітники керуючої компанії Дніпровського району в Києві. Жінки вдягнені в комунальну уніформу пояснюють, що завдання носити повістки прописано у них в посадовій інструкції, а повістки їм передають з військкомату.

Фото: ТСН

Як повідомили ТСН.ua в КМДА, наразі в Дніпровському районі з’ясовують, чи дійсно їхні представники на відео.

Тим часом ми додзвонились по контактному телефону керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Дніпровського району. Операторка нам підтвердила, що їхні співробітники розносять повістки.

"Так, наші двірники розносять повістки", - підтвердила нам оператор.

Фото: скриншот з відео

"Все має бути в рамках закону. Двірники мають виконувати свою роботу, а не підміняти собою співробітників військкомату. У комунальних працівників немає таких повноважень на законодавчому рівні. Якщо люди отримають повістки від співробітників жеку або консьєржа, то вони не можуть бути притягненні до відповідальності, якщо не з’являться у військкомат", - зазначає сайту ТСН.ua Едуард Багіров.

Він додає, щоб повістки могли розносити комунальники, потрібно врегулювати це на законодавчому рівні. А поки це не зроблено, то це є неправомірним.

Військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua теж зазначає, що вручення повісток від комунальників є неправомірним.

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"Повістки від двірників і залишені на дверях квартир військовими – це незаконно. Буквально тиждень тому Генштаб давав роз’яснення, що є законним, а що незаконним в плані вручення повісток. Там було чітко вказано, що втикання повістки у двері – це незаконно, вкидання повістки до поштової скриньки – це незаконно, а ось вручення повістки під розпис – це законно. Законом визначено, що у нас військкомат, правоохоронні органи, роботодавці та місцеві ради – ось хто має право вручення повісток. Двірники – це незаконно, вони не мають таких повноважень", – каже Олег Жданов.

В КМДА нам пояснили, що доручення розносити повістки дають військові, а комунальники і не тільки вони виступають тут лише як технічна ланка. За роз’ясненнями нам порадили звернутись до військових.

Своєю чергою, в КМВА відмовились коментувати ситуацію з повістками. Там зазначили, що не можуть давати оцінку діям людей на відео.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю ТСН.ua керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці.

"Повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. В повістці має бути зазначено – дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися. Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків", - зазначав нам Сергій Попко.

Тобто є закон і його мають дотримуватися усі громадяни України. Якщо є порушення закону, то це регулює Національна поліція.

Раніше у Києві на під’їздах житлових будинків помітили паперові оголошення про мобілізацію. У КМВА закликали містян не хвилюватися на пояснили, що це – інформування населення про те, що мобілізаційний процес у країні триває, та нагадування для тих, кому вже були вручені повістки.

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