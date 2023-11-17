Повістка тепер у платіжці за комуналку: чи вважається вона врученою в разі сплати за компослуги

В Україні почали по-новому надсилати повістки – тепер у деяких великих містах, зокрема і в столиці, їх навмисно прикріпляють до паперових платіжок за комунальні послуги.

Після цього в соцмережах з’явилися жваві дискусії, мовляв, навіщо робити саме так, чи має таке прикріплення якусь юридичну силу, чи вважається повістка врученою, якщо за цією платіжкою сплачена комуналка.

Про те, з якою метою ЖЕКи це роблять, можливо, з відома або за вказівкою ТЦК – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Андрій Межирицький, який знається, зокрема, на темі мобілізації.

"За законом, повістку може вручати і керівник ЖЕКу. Відповідно, найімовірніше, ТЦК попросив у ЖЕКу інформацію щодо військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК. Після цього було сформовано повістки на цих осіб, їх передали ЖЕКу з вимогою вручити, – каже Андрій Межирицький. – Керівництво ЖЕКу розуміє, що вони – не військові, що проти них можуть і фізичну силу застосувати. Тому доручення ТЦК виконують, прикріплюючи повістки до платіжок. Жодних наслідків такий спосіб оповіщення не несе".

За словами Андрія Межирицького, є помилкова думка щодо того, якщо комуналка сплачена, то і повістка, прикріплена до платіжки, вважається врученою.

"Законом такого не передбачено. Довести, що повістка вручена належним чином, можна в тому разі, якщо там є підпис особи, якій ця повістка вручається. Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку", – уточнює Андрій Межирицький.

Нагадаємо, в ТЦК розвінчали 10 гучних міфів про вручення повісток.

Читайте також: