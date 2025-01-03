Повістки українцям у Польщі: посольство та діаспора зробили попередження

На думку представника діаспори, росіяни могли отримати доступ до баз даних українців, які перебувають за кордоном.

Стали відомі нові подробиці обставини, яка торкнулася українських чоловіків призовного віку, що проживають у працюють у Польщі.

Днями в інформпросторі з’явилося повідомлення про те, що військовозобв’язані українці, які перебувають у Польщі, отримали листи від імені Управління у справах іноземців, де містилася вимога з’явитися до мобілізаційного пункту для подальшого проходження військової служби в ЗСУ. Автори "повістки" зазначили, що в разі ігнорування загрожує юридична відповідальність та екстрадиція.

Вищезгадане управління на своєму офіційному сайті повідомило, що ці листи не є справжніми, та офіційно заявило, що не є їхнім автором.

На ситуацію відреагувало посольство України в Польщі.

"У зв’язку з появою в інформаційному просторі інформації про надсилання в Польщі від імені Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców) так званих листів–викликів на військову службу громадян України, інформуємо, що така інформація не відповідає дійсності. Управління у справах іноземців не є автором закликів до військової служби, а так звані листи є підробкою", – офіційно заявило посольство.

До цього наші дипломати додали: "Інформуємо, що на території Республіки Польщі не здійснюється надсилання громадянам України повісток про виклик або оповіщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Водночас громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть добровільно долучитися до лав Українського легіону".

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Бондар у коментарі для ТСН.ua висловив версію того, кому вигідні такі псевдоповістки: "Вигідно це росії, це один із класичних методів фальшивки та дезінформації. Насправді польські органи влади відреагували дуже вчасно".

За його словами, розганяння цієї теми – стиль рф.

Своєю чергою голова Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка в коментарі для ТСН.ua висловив версію того, що є привід для занепокоєння.

"Я бачив скани документа, виписаного на людину, яка не є зоорієнтованою в чинному законодавстві. Але ті, хто знається на польському законодавстві, розуміють, що українські інституції не можуть здійснювати такі дії в Польщі. На мій погляд, проблема полягає в тому, що російські служби мають доступ до баз даних про українців, які проживають у Польщі. Це серйозна проблема. Цей сигнал дуже небезпечний", – каже Скірка.

За його словами, є інформація, що такі фейкові листи за допомогою звичайної, не електронної пошти, приходили українцям, які проживають у Польщі.

Інші офіційні джерела наявності паперового варіанту "повістки" наразі не підтвердили.

Читайте також: