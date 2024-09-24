Повістки "Укрпоштою": що буде, якщо лист загубиться чи йтиме занадто довго

Днями з’явилась інформація, що в автоматичному режимі військовозобов’язаним було направлено загалом близько 6 тисяч повісток. Якщо рекомендований лист, в якому була повістка, загубиться з вини поштових служб або сповіщення про необхідність прийти на пошту забрати листа загубиться через несправність поштової скриньки, у чоловіків, яким були направлені повістки, все одно можуть виникнути певні проблеми та непорозуміння з ТЦК.

Як розповіла в коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало, яка спеціалізується зокрема в питаннях мобілізації, ТЦК буде керуватись тим, що їм надійшло від "Укрпошти".

"Якщо там буде помітка, що громадянин не перебуває за адресою проживання або відмовився, то вони будуть вважати, що повістка була вручена", — каже Марина Бекало.

Та додає: "Якщо навіть і в повідомленні буде зазначено, що не прийшов — немає значення. З поважних причин чи не з поважних. ТЦК це буде розглядати це як факт вручення повістки. ТЦК та СП не буде вважати поважною причиною неприбуття, якщо скринька була пошкоджена або чоловік не отримав. Для ТЦК та СП байдуже, чи була пошкоджена поштова скринька, чи було повідомлення (про необхідність отримати рекомендованого листа на пошті – Ред.). У ТЦК буде документальне підтвердження чогось — або не з’явився, або відмовився, або не перебуває за місцем реєстрації. ТЦК буде дивитись на те, що у повідомленні "Укрпошти".

За словами адвокатки, не виключені ситуації, коли людина фактично не отримала листа.

"Наприклад, ТЦК та СП складає постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Через 10 днів вона набуває чинності та передається до виконавчої служби. Виконавець зобов’язаний відкрити виконавче провадження і далі здійснювати заходи. Накладати арешти на банківські рахунки та інше".

Що робити, якщо не ухилявся, але повістку не отримував

На це питання Марина Бекало відповідає так: "Що робить військовозобов’язаний, тобто зацікавлена особа, відносно якої складена ця постанова. Він має право на оскарження".

За словами адвокатки, у громадянина буде декілька підстав.

"Наприклад, порушена процесуальна складова цієї процедури. Наприклад, що не з його вини у неналежному стані поштова скринька (якщо йдеться про багатоквартирний будинок — Ред.). Скаржник може документально підтвердити, що поштова скринька не з його вини пошкоджена, скласти з представниками ЖЕКа чи ОСББ акт про пошкодження. Або надіслати скаргу в "Укрпошту", що повідомлення не було. Тобто зафіксувати факт неотримання або порушення процедури, факт пошкодження скриньки або її відсутності. Це знадобиться для того, щоб оскаржувати постанову в суді. Я думаю, що це буде підставою для суду".

Якщо лист йшов занадто довго

За словами Марина Бекало, не виключено, що рекомендований лист йшов до адресата занадто довго та не через вину військозобов’язаного були порушені терміни, вказані у повістці.

"В такому випадку можно написати скаргу до "Укрпошти" та довести, що військовозобов’язаний звернувся до ТЦК не з власної вини. Можно запросити дані про відправку та доставку листа. Першим прийдуть повістки тим, про кого є дані в реєстрах. Це, як правило, ті, хто оновив дані. Їх простіше викликати. Знайти дуже важко буде тих, хто не має місця реєстрації. Треба проводити роботу і з’ясовувати місце роботи, надсилати повістку на місце роботи", — каже адвокатка.

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