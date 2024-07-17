Повістки уже друкують: хто перший у списку і чого очікувати від представників ТЦК

У Міністерстві оборони пояснили алгоритм дій представників ТЦК після 16 липня 2024 року. Адже саме цього дня сплив термін, коли всі чоловіки від 18 до 60 років мали оновити свої облікові дані. Тепер ТЦК готує паперові повістки, які направлятиме військовозобов’язаним чоловікам поштою.

Кого викличуть за повісткою першочергово, які дані, окрім телефону та адреси, будуть міститися в реєстрі «Оберіг», що загрожує порушникам мобілізаційного законодавства та на що потрібно звернути увагу, коли таки у вашому поштовому ящику з’явиться повістка - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Кому надсилатимуть повістки першочергово?

Протягом 60 днів з дня прийняття закону про посилення мобілізації громадяни шляхом оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи через Резерв+ повідомляли про себе актуальні дані державі для внесення до Реєстру «Оберіг», зокрема про мобільний телефон, фактичну адресу проживання та електронну пошту. Далі за даними з Реєстру «Оберіг» будуть визначати тих, кому надіслати повістки в першу чергу. Це можна зробити автоматично, задавши певні критерії для пошуку – вік, спеціальність тощо.

Як повідомила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко, від 1 липня ТЦК буде вносити дані спочатку до Реєстру «Оберіг», а вже потім – до паперової справи. ТЦК буде зручніше працювати – вони будуть швидше шукати і знаходити. Про це вона сказала в інтерв’ю на ютуб-каналі «Є питання».

«Генштаб розуміє, які потреби у них зараз є – які професійні навички, який вік людей і їх умовний профайл, який має бути. Зараз це відбувається наступним чином. Генштаб направляє запит стосовно певних критеріїв, наприклад, у людини не має бути відстрочки чи бронювання. Ми працюємо на рівні тих критеріїв, які нам дає Генштаб. По цих критеріях ТЦК формує переліки, умовно кажучи, автоматично через систему. І далі вже працює з кожним військовозобов’язани», - зауважила вона.

Простіше кажучи, за допомогою Реєстру «Оберіг» можна автоматично зробити «вибірку» найбільш відповідних людей за віком чи фахом, а потім викликати їх у ТЦК повістками.

«Це схоже на таргетовану рекламу. Тобто, ти працюєш саме з тими аудиторіям и, які тобі зараз потрібні, не витрачаючи свій додатковий час», - пояснила вона.

Створювати самі повістки також тепер можуть в електронному вигляді – за допомогою того ж Реєстру «Оберіг». Далі їх друкуватимуть і надсилатимуть у паперовому вигляді за останньою відомою адресою, якщо людина не повідомила ТЦК, ЦНАП чи через Резерв+ іншу актуальну адресу. Розсилати такі повістки будуть через Укрпошту, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЧИНАЄТЬСЯ! Повістки уже друкують! Хто перший “у списку” і чого чекати від представників ТЦК?

Коли повістка вважатиметься врученою?

Якщо людина не приймає чи не розписується в оповіщеннях від ТЦК, то воно буде вважатися врученим, пояснила Катерина Черногоренко.

«Щодо оповіщень, так, дійсно, вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис, по аналогії, як це відбувається із запрошенням до суду. Дійсно, дані про людей будуть передаватися у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон», - попередила вона.

Адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась також зазначає, що якщо військовозобов’язаний не отримав повістку фізично або відмовився її отримати, то юридично вона все одно вважатиметься врученою. При цьому жодного рішення щодо електронних повісток поки що немає. Ба більше, адвокатка підкреслює, що громадянам треба бути уважними і дивитися на те, що саме написано в повістці і на дату її підписання.

Ухилянтам не сховатися

Також за допомогою реєстру «Оберіг» будуть ідентифікувати тих, хто ухиляється від військового обов’язку і стосовно кого в поліцію потраплять подання на затримання і примусове доставлення до ТЦК. У Реєстрі будуть навіть дані про відкрите виконавче провадження, якщо особа добровільно не сплачує штрафи від ТЦК. Адвоката Анастасія Кондарсь пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку.

А от перші штрафи за неоновлення даних з’являться у вересні. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко у коментарі "Новини.LIVE".

Які дані будуть в реєстрі «Оберіг»?

Примітно, що команда Міноборони з цифровізації постійно працює над удосконаленням системи. Декілька десятків персональних даних і десяток службових даних, які встановлені законом про «Оберіг», постійно оновлюються.

«Ми додаємо дані, які можемо системно вивантажувати з інших реєстрів. Наприклад, ми зняли з невалідного розшуку 710 тисяч людей. Або ж завантажили 340 тисяч бронювань. Ми робимо все, щоб їх зробити цифровими та автоматизованими, але це певна робота. Ми працюємо з Генштабом і це доробимо. Зараз по низці даних, наприклад, щодо денної форми навчання, людина має йти в ТЦК і показати папірець. Але ми зараз перебудовуємо роботу Генштабу і ТЦК, щоб працівник ТЦК без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти, скласти це знання і надалі надати відстрочку людині. Я думаю, що ми це зробимо до кінця літа, але це потребувати певної зміни нормативно-правової бази», - сказала Катерина Черногоренко.

Отже, «бачити» профайл в інших реєстрах працівник ТЦК без згоди особи зможе вже незабаром, але для цього потрібні зміни до законодавства. При цьому, за її словами, наразі «Оберіг» вже має обмін з 8 реєстрами.

«Це реєстр актів цивільного стану, Єдиний демографічний реєстр. Майже всі дані, які є в реєстрах по людині ми можемо забрати з реєстрів», - додала вона.

В свою чергу, двокатка Анастасія Кондрась пояснює, що може бути ситуація, коли дані, які, наприклад, зазначені у військову квитку та дані, які містяться у відповідних реєстрах, не співпадають. А це вже причина для адміністративного затримання громадянина. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов’язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію.

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