Повістки в "Дії": юрист розповів про тонкощі цифровізації військового обліку

Найближчим часом повістки в "Дії" розсилати не будуть. Чому – розповів адвокат Андрій Новак в інтерв'ю ТСН.ua.

"Я сумніваюся, що врешті решт, ми прийдемо до такого методу вручення повісток. Що таке "Дія", про яку ходять чутки, що через неї вручатимуть повістки. "Дія" – це застосунок на телефоні, через який проходить певна комунікація з державними органами. Можна або замовити послугу, або скористатися певними даними, що є в держреєстрах", – каже юрист.

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Новак наголосив, що обов'язку встановлювати цей застосунок – нема. Він сумнівається, що держава зможе повноцінно організувати можливість вручення повісток через "Дію" саме через неможливість підтвердження того, що такий громадянин отримав повістку. Адже один з обов'язкових елементів вручення повістки – "живий" підпис військовозобов'язаного.

В чому недоліки надсилання повісток у "Дії"

"Немає підтвердження, що громадянин отримав цю повістку. Громадянин може не заходити в "Дію" тижнями або місяцями. У громадян нема обов'язку слідкувати за всіма оновленнями і сповіщеннями", – каже юрист.

Цифровізація обліку військовозобов'язаних

Натомість адвокат наголошує на важливості якнайшвидшої цифровізації обліку військовозобов'язаних.

"Відповідним державним органам необхідно повноцінно запустити реєстр військовозобов'язаних резервістів, налагодити систему безпеки цього реєстру. Це плюс і для Центрів комплектування і для самих військовозобов'язаних, тому що їм не доведеться під час кожних змін – народження дітей, зміни у стані здоров'я, пенсійний вік – звертатися до військкоматів для уточнення цих даних", – зазначив він.

Раніше адвокат Андрій Новак розповів, як розпізнати правильно заповнену повістку та чи можна від неї відмовитися. Також він пояснив, які причини законно дозволяють не прийти до Центру комплектування (військкомату) після вручення повістки.

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