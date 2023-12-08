Повістки в несподіваних місцях: де в Україні ловлять призовників і чи законно це

Працівники ТЦК взялися шукати військовозобов'язаних у найрізноманітніших місцях, користуючись принципом "що не заборонено законом, то дозволено". Повістки вручають у cпортзалах, ресторанах і санаторіях.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Військкоми Закарпаття навідалися до спортзалів Ужгорода, Мукачева та Хуста. Далі – взялися за лікувальні санаторії, натягнувши на виїзді колючий дріт, щоб не пропускати без повістки жодну машину.

А вже сьогодні в мережі з’явилося відео, як столичні представники ТЦК завітали до одного зі спортзалів і ресторану швидкого харчування Києва.

Примітно, що у всіх випадках військові називають свої дії законними, оскільки вручати повістки закон їм і справді дозволяє будь-де. А от спосіб, в який вони це роблять – у юристів, натомість, викликає запитання, оскільки без представників поліції працівники ТЦК не мають права перевіряти документи. Не кажучи вже про вписування даних до незаповнених повісток, що може кваліфікуватися як підробка документів, а це вже кримінальна справа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Головні новини за 8 грудня 2023 року | Новини України

Нагадаємо, в Україні готують гучні нововведення щодо мобілізації, які шокують кожного.

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