"Повістку отримають всі": адвокат назвав сценарії для чоловіків після 16 липня

В міністерстві оборони нагадують, що оновити дані можно в ЦНАПах, ТЦК та у застосунку "Резерв+".

Сьогодні, 16 липня вже через декілька годин спливає термін, коли військовозобов’язані можуть оновити свої військово-облікові та контактні дані.

Але, як пояснила в коментарі для ТСН.ua заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, оновити дані після 16 липня буде теж можливо, проте є вкрай важливий нюанс, який стосується усіх військовозобов’язаних.

"Можливість оновити дані після 16 липня буде для усіх військовозобовʼязаних. Інформація і дата оновлення даних відображаються в реєстрі Оберіг. Таким чином, якщо військовозобовʼязаний не оновив дані у встановлений законом термін, про що свідчить часова мітка в реєстрі Оберіг, йому загрожує штраф", - розповіла ТСН.ua Катерина Чорногоренко.

Повістки для тих, хто оновив і не оновив

Крім того, сьогодні представниця Центрального юридичного управління Генштаба ЗСУ, підполковник юстиції Ірина Гарбуз повідомила: "Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом 3 місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати виявлення такого правопорушення".

За її словами, повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

"Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження ВЛК. Тим громадянам, які не встигли оновити свої військово-облікові дані – до них можуть застосовуватись штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами", - повідомила Гарбуз.

Мати телефон - не обов'язок

Своєю чергою, адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема в питаннях мобілізації, каже, що штраф дійсно загрожує тим, хто оновить дані після 16 липня.

"При оновленні даних зазначено, що громадянин повинен надати номер телефона або електронну адресу. Скажіть мені, а де обов’язок мати телефон чи електронну адресу?, - каже Сімутін. - Таке можно припустити, що людина не користується телефоном? Можно. А електронною поштою тим більше. Не є обов’язковим уточнити номер або стати власником телефона. Сама по собі норма про те, що ти не уточнив дані – вона застосовуватись не може. Потрібна конкретика про те, які саме дані не уточнив".

За припущеннями Сімутіна, близько 10% громадян, на яких буде накладено штрафи, підуть до суду скасовувати їх, близько 50% не будуть сплачувати, а 40% сплатять. "Уявіть, який колосальний "кеш" прийде до бюджету", - каже Сімутін, аналізуючи ситуацію.

До цього Сімутін додає, що за одне й те саме порушення неможливо притягнути двічі.

"Якщо громадянин не оновив дані, то за це порушення його можуть притягнути один раз. Інше питання, якщо громадянин не з’явився по повістці на ВЛК. В такому випадку штрафи можуть виписувати кожні півтора місяці. А повістку на ВЛК отримають всі, хто оновив дані. Вони вже приходять", - каже адвокат.

Резюмуючи, Сімутін припускає, що через місяць-півтора порушників можуть почати штрафувати більше, ніж до цього.

Щодо тих, хто не оновив свої дані, Сімутін каже так: "Рандомне питання. Тобто можуть не згадати про таку людину, а можуть згадати".

Оновити даних потрібно всім! Чому багато чоловіків не зробили це досі, та що з такими буде далі?

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