Повістки на вулиці, буси та телефони: адвокатка пояснила права чоловіків під час мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати повістки не лише в приміщенні ТЦК та СП — їх можуть вручати на вулиці, у громадських місцях та на блокпостах. Водночас повноваження представників ТЦК під час оповіщення мають чіткі межі.

Що повинно бути зазначено у повістці, хто має право її вручати, чи можуть представники ТЦК бути в цивільному, забирати телефон або силоміць доставляти чоловіка до ТЦК та СП розповідає ТСН.ua.

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Повістка на вулиці: як за правилами мають її вручати

За чинним законодавством повноваження ТЦК та СП щодо оповіщення громадян про виклик обмежуються врученням належним чином оформленої повістки.

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Під час її вручення представники ТЦК та СП або поліцейські здійснюють фото- та відеофіксацію. Представник ТЦК також повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, мати при собі службове посвідчення і на вимогу громадянина пред’явити його.

«Отже оповіщення громадянина, якщо воно реалізується безпосередньо представниками ТЦК та СП, наприклад, в громадських місцях, на блокпостах тощо, має відбуватися тільки у вигляді вручення повістки. На цьому повноваження представників ТЦК та СП закінчуються», — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Правильно врученою вважається повістка, яку передали особисто під підпис або надіслали поштою з дотриманням передбачених законодавством умов.

Що має бути в повістці: повний перелік

У повістці обов’язково мають бути зазначені:

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прізвище, власне ім’я, по батькові та дата народження громадянина, якому вона адресована;

найменування ТЦК та СП, який видав документ;

мета виклику — для взяття на військовий облік, проходження ВЛК, уточнення облікових даних або призову на військову службу;

місце, день і час явки;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Чи можуть надіслати повістку поштою

Правила вручення повісток в Україні змінювалися. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову №916 від 30 липня 2025 року.

Після цих змін повістку про мобілізацію необов’язково вручати особисто в ТЦК після проходження ВЛК. Її можуть надіслати поштою на адресу, яка зазначена в реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг».

Марина Бекало пояснила, що загальний порядок вручення повісток суттєво не змінився.

«Військовозобов’язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, повістка про призов вручається або особисто під підпис, або надсилається поштою», — зазначила ТСН.ua адвокатка.

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Якщо надіслану поштою повістку людина не отримала або відмовилася від її отримання, вона може бути оголошена в розшук за ухилення від мобілізації. У такому разі може застосовуватися стаття 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації.

За ігнорування повістки також передбачена відповідальність. Перша та друга неявки за повісткою для уточнення даних можуть тягнути адміністративний штраф, а за третю неявку можлива кримінальна відповідальність.

Хто має право вручати повістки чоловікам

До складу груп оповіщення, відповідно до постанови Кабміну №560, можуть входити представники районних і міських державних адміністрацій або військових адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, ТЦК та СП і поліцейські.

Під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до груп оповіщення також можуть включати цивільних осіб. Зокрема, це можуть бути керівник або голова правління ОСББ, представники роботодавця та закладів освіти.

Чи можуть ТЦКівці вручати повістки у цивільному

Це питання також має значення під час перевірки повноважень представників групи оповіщення. ТЦК та СП є органами військового управління, а їхні штатні посади комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил.

Якщо до групи оповіщення входить військовослужбовець ТЦК та СП, під час виконання службових обов’язків він повинен носити військову форму.

«Отже, військовослужбовець ТЦК та СП, який входить в групу оповіщення не може перебувати в цивільній формі під час виконання ним службових обов’язків. Якщо в групу оповіщення входить цивільні особи (голова ОСББ, представник роботодавця, закладу освіти чи виконкомів місцевих рад), то вони звісно перебувають в цивільному одязі», — зазначила адвокатка.

Військовослужбовці ТЦК та СП носять загальну військову форму ЗСУ з відповідними знаками розрізнення, затвердженими наказами Міністерства оборони №606 від 20 листопада 2017 року та №370 від 18 липня 2017 року.

Які документи повинен мати представник ТЦК

Під час оповіщення військовозобов’язаного уповноважена особа групи має повідомити мету зупинки, прибуття та спілкування.

На вимогу громадянина вона повинна пред’явити паспорт громадянина України, посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення, а також посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Посвідчення особи, яка має право вручати повістки, повинно бути засвідчене керівником відповідного органу або установи та скріплене гербовою печаткою.

Бодікамери ТЦК: чи обов’язково представники мають вести відеозапис

Від 1 вересня 2025 року працівники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, повинні носити нагрудні бодікамери. Це має сприяти відкритості процесу мобілізації та зниженню соціальної напруги.

Фото- та відеофіксація під час пред’явлення і перевірки документів, вручення повісток та інших адміністративних процедур передбачена частиною 6 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Міністерство оборони також затвердило спеціальну інструкцію щодо використання бодікамер.

Представник ТЦК та СП, який використовує камеру, повинен повідомити громадянина про здійснення фото- та відеофіксації. Запис починається з моменту виконання службових обов’язків щодо оповіщення.

Відео має вестися безперервно до завершення заходів. Винятки передбачені, зокрема, у випадках загрози потрапляння до запису військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом, а також під час особистих потреб представника.

Камеру мають закріплювати на форменому одязі — на грудях або іншим способом, який забезпечує фіксацію подій. За необхідності для якісного запису представник ТЦК може тримати відеореєстратор у руках.

Водночас учасникам груп оповіщення заборонено видаляти або змінювати записи, вимикати камеру, перешкоджати фіксації чи передавати відео стороннім особам.

Порушення цих правил може тягнути дисциплінарну відповідальність — від догани до пониження в посаді або званні. Матеріали також можуть бути передані правоохоронним органам.

Чи можна знімати ТЦКівців на телефон

Марина Бекало зазначила, що представники ТЦК та СП або поліцейські під час вручення повістки мають здійснювати фото- та відеофіксацію із застосуванням бодікамер.

«У такому разі належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного — вручення повістки — про виклик до ТЦК та СП є особистий підпис про отримання повістки та відеозапис ознайомлення з нею та/або відеозапис про відмову від отримання повістки», — розповіла адвокатка.

Якщо камера закріплена неналежним чином і це призвело до неякісного запису, такий доказ під час судового розгляду може вважатися недопустимим або неналежним.

«Тобто, технічний засіб має використовуватися максимально таким чином, щоб забезпечити якісну фіксацію подій. Якщо представник ТЦК та СП свідомо чи ні не забезпечив належне кріплення технічного засобу, що призвело до неякісної відеозйомки, то такий доказ у разі судового розгляду, може вважатися недопустимим чи неналежним», — каже адвокатка.

За її словами, у разі сумнівів щодо належної відеофіксації громадянин може самостійно знімати правопорушення, але такі матеріали повинні використовуватися як докази з дотриманням процесуальних норм.

Водночас є обмеження щодо публічного поширення фото та відео із представниками ЗСУ, військовими об’єктами, блокпостами, територіями військових частин та військовою технікою.

«При умові їх вилучення та залучення до матеріалів справи з чітким дотриманням процесуальних норм. Звертаю увагу, що представників ЗСУ та інших військових формувань, в тому числі військовослужбовців ТЦК та СП, об’єктів які відноситься до військових формувань, блокпости, території військових частин, військової техніки тощо, не можна фотографувати та здійснювати відеозйомку з метою публічного розповсюдження інформації про їхнє перебування чи переміщення, інакше такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 114-1 КК», — каже адвокатка.

Важливою є саме мета, з якою людина здійснює фото- чи відеофіксацію:

«Якщо фото-відео створюється з метою зафіксувати правопорушення, перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК СП (наприклад, коли вони силою викрадають людину, здійснюють фізичних вплив або наносять тілесні ушкодження), то такі дії не будуть мати кримінальних наслідків для того хто знімає такі дії та опубліковує таке відео або фото. За умови, що вони не будуть розповсюджені публічно, адже диспозиції кримінальної статті передбачає саме дії, направлені на розповсюдження таких матеріалів».

Матеріали, які фіксують правопорушення, можуть бути передані слідчому або прокурору в межах кримінального провадження. За постановою їх вилучають із технічного пристрою, за необхідності із залученням спеціалістів, після чого складається протокол.

«Тільки в такому разі матеріали набувають силу доказів, які можуть бути використані в суді під час доведення вини особи. Доступ до таких відео-фото матеріалів, які є доказами в судовій справі, може бути наданий журналістам за дозволом суду», — зазначила Марина Бекало.

Чи можуть ТЦК забрати телефон або особисті речі

Окреме питання — чи мають представники ТЦК право забирати у людини телефон, документи або інші особисті речі.

За словами Марини Бекало, чинне законодавство не надає посадовим особам ТЦК та СП повноважень застосовувати фізичний вплив чи психологічний примус, силою затримувати громадян та доставляти їх до ТЦК, утримувати в приміщенні або забирати особисті речі, документи та засоби зв’язку.

«Отже такі насильницькі можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП», — розповіла адвокатка.

Чи можуть ТЦКівці «пакувати» чоловіків у бус

Ще одне питання, яке часто виникає під час мобілізації, — чи можуть представники ТЦК силоміць посадити чоловіка в автомобіль та доставити його до ТЦК.

Прямої заборони на використання цивільного авто для таких дій немає. Однак це не означає, що ТЦК та СП отримують право на затримання громадян.

«Проте, дуже важливий момент, що ТЦК та СП не мають законних повноважень затримувати і доставляти громадян до ТЦК — на службовому авто чи цивільному, взагалі не мають законних повноважень здійснювати адміністративні затримання та інший вплив», — пояснила Марина Бекало.

Адміністративне затримання належить до повноважень виключно поліції. При цьому має бути дотримана процедура, зокрема складений протокол адміністративного затримання, а також повинні бути підстави для таких дій: відмова від отримання повістки, наявність відомостей про розшук людини або вчинення інших правопорушень.

«Поліція при виконанні своїх повноважень в тому числі із адміністративного затримання військовозобов’язаних використовують виключно службове авто» — зазначила Марина Бекало.

ТЦК та СП, своєю чергою, не мають права самостійно здійснювати затримання. Такі дії можуть бути кваліфіковані як незаконне позбавлення волі або викрадення людини та мати кримінальні наслідки.

Що робити, якщо ТЦК перевищує повноваження

У разі неправомірних дій представників ТЦК та СП адвокатка радить їх фіксувати.

«Неправомірні дії представників ТЦК та СП не тільки можна, але й потрібно знімати. Подавати заяву про злочин до правоохоронних органів та вимагати аби це відео долучили до матеріалів провадження в якості доказів», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Водночас під час фото- та відеофіксації необхідно враховувати обмеження щодо публічного поширення матеріалів із представниками військових формувань, блокпостами, територіями військових частин та військовою технікою.

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