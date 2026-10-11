Повістки в «Резерв+»: що має містити та кому загрожує штраф за ігнорування

Мобілізація в Україні / © ТСН

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Цифрові push-сповіщення в застосунку “Резерв+” про відправлення поштових повісток мають виключно інформаційний характер і не є офіційним врученням виклику до ТЦК та СП. Водночас за ігнорування належним чином врученої або надісланої повістки передбачена відповідальність.

ТСН.ua розповідає, що означає сповіщення про повістку в “Резерв+” та кому може загрожувати штраф

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Що означає сповіщення про повістку в “Резерв+2

Від початку 2026 року в застосунку “Резерв+” з’явилася нова опція. Сервіс інформує користувачів про надсилання паперових повісток від ТЦК та СП рекомендованими листами через “Укрпошту”.

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Як пояснила адвокатка Віолета Монастирська, сповіщення надходить ще до фактичного вручення листа поштарем. Воно містить базові деталі, сам факт відправлення, а також точну дату й час, коли військовозобов’язаному належить з’явитися до територіального центру.

Утім, за словами юристки, таке повідомлення має виключно довідковий характер і не прирівнюється до офіційного вручення виклику.

Чи можуть оштрафувати за ігнорування сповіщення в “Резерв+”

Нова функція працює за бажанням громадянина і не активується автоматично. Користувач може самостійно увімкнути або вимкнути її в налаштуваннях застосунку.

Тому саме отримання push-сповіщення на смартфон або його ігнорування не породжує юридичних обов’язків чи штрафних санкцій.

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Водночас відповідальність передбачена за ігнорування належним чином врученої або надісланої повістки.

Як можуть вручити повістку

Повістка може бути:

вручена представником групи оповіщення

вручена відповідальною особою під час проведення заходів оповіщення

вручена безпосередньо в ТЦК та СП

надіслана рекомендованим поштовим відправленням.

Якщо документ надсилають поштою, його можуть направити на адресу місця проживання, яку військовозобов’язаний або резервіст повідомив під час уточнення військово-облікових даних.

Якщо така адреса не уточнювалася, повістку надсилають на адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

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Чи кожна неявка за повісткою є порушенням

Не кожна неявка автоматично означає порушення. Серед поважних причин — хвороба, стихійні обставини, воєнні дії та їхні наслідки, смерть близького родича, а також інші обставини, які об’єктивно не дозволили людині прибути вчасно.

Причину необхідно підтвердити документами. Крім того, про неможливість прибути потрібно повідомити ТЦК не пізніше трьох діб від зазначених у повістці дати й часу.

Що має бути зазначено в повістці

У повістці обов’язково мають бути:

прізвище, власне ім’я, по батькові та дата народження громадянина, якому вона адресована

найменування ТЦК та СП, який видав документ

мета виклику — для взяття на військовий облік, проходження ВЛК, уточнення облікових даних або призову на військову службу

місце, день і час явки

підпис посадової особи, яка видала повістку

реєстраційний номер

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Правильно врученою вважається повістка, яку передали особисто під підпис або надіслали поштою з дотриманням передбачених законодавством умов.

Хто має право вручати повістки

За чинним законодавством повноваження ТЦК та СП щодо оповіщення громадян про виклик обмежуються врученням належним чином оформленої повістки.

До складу груп оповіщення відповідно до постанови Кабміну №560 можуть входити представники районних і міських державних адміністрацій або військових адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, ТЦК та СП і поліцейські.

Під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків до груп оповіщення також можуть включати цивільних осіб. Зокрема, це можуть бути керівник або голова правління ОСББ, представники роботодавця та закладів освіти.

Під час вручення повістки представники ТЦК та СП або поліцейські здійснюють фото- та відеофіксацію. Представник ТЦК також повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, мати при собі службове посвідчення і на вимогу громадянина пред’явити його.

“Отже оповіщення громадянина, якщо воно реалізується безпосередньо представниками ТЦК та СП, наприклад, в громадських місцях, на блокпостах тощо, має відбуватися тільки у вигляді вручення повістки. На цьому повноваження представників ТЦК та СП закінчуються”, — розповіла ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Чи можуть надіслати повістку поштою

Правила вручення повісток в Україні змінювалися. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову №916 від 30 липня 2025 року.

Після цих змін повістку про мобілізацію необов’язково вручати особисто в ТЦК після проходження ВЛК. Її можуть надіслати поштою на адресу, яка зазначена в реєстрі військовозобов’язаних “Оберіг”.

Марина Бекало пояснила, що загальний порядок вручення повісток суттєво не змінився.

“Військовозобов’язаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, повістка про призов вручається або особисто під підпис, або надсилається поштою”, — зазначила ТСН.ua адвокатка.

Якщо надіслану поштою повістку людина не отримала або відмовилася від її отримання, вона може бути оголошена в розшук за ухилення від мобілізації. У такому разі може застосовуватися стаття 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації.

Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки

За ігнорування повістки також передбачена відповідальність.

Перша та друга неявки за повісткою для уточнення даних можуть тягнути адміністративний штраф, а за третю неявку можлива кримінальна відповідальність.

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