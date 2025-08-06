Повістки в Україні вручатимуть по-новому: кого можуть оголосити в розшук

Мобілізація в Україні, повістка / © ТСН

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В Україні змінились правила вручення повісток про мобілізацію. Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову (№916 від 30 липня 2025 року).

Як тепер вручають повістки, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Згідно з оновленнями, тепер повістку про мобілізацію не обов’язково вручатимуть особисто в територіальному центрі комплектування (ТЦК) після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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Повістка може бути надіслана поштою на адресу, яка зазначена в реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг». Ця норма випливає з оновленого пункту 88 постанови.

Коли можуть оголосити в розшук

Якщо така повістка була відправлена поштою, але людина її не отримала або відмовилася прийняти — вона може бути оголошена в розшук за ухилення від мобілізації. У такому випадку може бути застосована стаття 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації.

Адвокатка Марина Бекало пояснює: щодо порядку вручення повісток глобально нічого не змінилося.

«Військовозобовязаним та резервістам, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, повістка про призов вручається або особисто під підпис, або надсилається поштою», — зазначила ТСН.ua адвокатка.

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Як можуть вручити повістку в Україні

Нагадаємо, що повістка — це документ, який вручають військовозобов’язаному або резервісту для явки до ТЦК.

Правильно вручена повістка — це повістка, яка вручається або відправляється поштою з дотриманням умов, зазначених у статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та за Постановою 560.

Що має містити повістка:

прізвище, власне ім’я та по батькові і дату народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

мету виклику (для взяття на військовий облік, для проходження ВЛК, для уточнення облікових даних, для призову на військову службу)

місце, день і час явки за повісткою;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

За ігнорування повістки в Україні передбачена відповідальність. Перша і друга неявки за повісткою для уточнення даних — це адміністративний штраф. За третю неявку можлива кримінальна відповідальність.

Мобілізація в Україні: що змінилося в серпні 2025 року

Раніше ми розповідали, що в Україні змінилися правила військового обліку, вручення повісток, порядок мобілізації, доставки військовозобовʼязаних до частин, а також звітності у держустановах, органах влади та організаціях.

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Сайт ТСН.ua разом з адвокаткою Мариною Бекало пояснює, на що варто звернути увагу військовозобов’язаним.