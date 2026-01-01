Повістки вручатимуть по-новому: що зміниться від 1 січня 2026 року

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Тепер повістки можна отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, на блокпостах і в пунктах пропуску через кордон. Такі зміни роблять мобілізаційний процес комплекснішим і зменшують «сірі зони», де можна було уникнути обліку.

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував перелік осіб, які мають право вручати повістки, крім ТЦК. До них належать:

представники структурних підрозділів районних і міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

співробітники виконавчих органів сільських, селищних, міських і районних рад;

працівники підприємств, установ та організацій;

представники підрозділів розвідувальних органів та СБУ (лише резервістам і військовозобов’язаним, які перебувають на обліку в цих органах).

Повістки можуть бути вручені за різними адресами та обставинами:

