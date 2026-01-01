ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
2173
1 хв

Повістки вручатимуть по-новому: що зміниться від 1 січня 2026 року

Такі зміни роблять мобілізаційний процес комплекснішим і зменшують «сірі зони», де можна було уникнути обліку.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Тепер повістки можна отримати не лише за місцем проживання чи роботи, а й у навчальних закладах, на громадських заходах, у державних установах, на блокпостах і в пунктах пропуску через кордон. Такі зміни роблять мобілізаційний процес комплекснішим і зменшують «сірі зони», де можна було уникнути обліку.

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки опублікував перелік осіб, які мають право вручати повістки, крім ТЦК. До них належать:

  • представники структурних підрозділів районних і міських держадміністрацій (військових адміністрацій);

  • співробітники виконавчих органів сільських, селищних, міських і районних рад;

  • працівники підприємств, установ та організацій;

  • представники підрозділів розвідувальних органів та СБУ (лише резервістам і військовозобов’язаним, які перебувають на обліку в цих органах).

Повістки можуть бути вручені за різними адресами та обставинами:

  • за місцем проживання (офіційно зареєстрованого);

  • за місцем роботи чи навчання;

  • у громадських місцях і будівлях;

  • у місцях масового скупчення людей;

  • безпосередньо в ТЦК;

  • на блокпостах і пунктах пропуску через державний кордон.

2173
