Повітряна тривога: як в Україні працює оповіщення, де найдовше лунала сирена і що відомо про застосунок

В Україні постійно лунають сирени повітряної тривоги. Лише в Києві тривога лунала понад тисячу разів.

Як війна змусила нас змінити свою систему оповіщення, а світ знову про неї згадати - про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

Як у Києві працює повітряна тривога

Сирена повітряної тривоги лунала тисячу разів лише у столиці. Загалом майже 1200 годин. Або ж пів сотні днів. Найдовша - 7 годин. А найчастіше давати сигнал доводилося в п'ятницю. За цими сухими цифрами - людські життя. Унаслідок російських атак загинули майже двісті цивільних мешканців, серед яких шестеро дітей. І це лише у Києві.

Що робити і як діяти під час повітряних тривог - правила написані кров'ю.

Статистика у Києві

Під час блекауту гучномовці, які були встановлені ще під час Холодної війни і мали б сповіщати населення про загрози - без електрики не працювала. У Києві таких таких півтори сотні. Але були місця де все ж таки працювали більш сучасні цифрові системи оповіщення. Переважно на лівому березі столиці.

"Цифрова система надає нам можливість змінювати цей звук, надавати текстові повідомлення, що трапилось. Буде давати нам можливість зонально проводити оповіщення. Наприклад, одного району, якщо є загроза для одного району, буде і зональне оповіщення в тому числі", - каже директор департаменту Муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Такі системи використовують у США, Німеччині та Польщі. Їх можна налаштовувати індивідуально. Працюють автономно і навіть за відсутності електропостачання вони можуть подавати сигнали. Нині таких гучномовців у Києві вже майже вісімдесят, а загалом має з'явитися близько шести з половиною сотень.

Застосунок "Повітряна тривога"

Поки ж про наближення небезпеки вже почали сповіщати в мобільному застосунку "Повітряна тривога". Історія створення самого застосунку була швидкою. Ідея зародилася вже 24 лютого, Мінцифри її підтримало. За кілька днів розробникам вдалося покрити половину регіонів. А ще за 5 - уже всю Україну.

"Перші місяці ми фокусувалися якраз на цьому, як зробити надійне рішення, яке буде на таку кількість людей моментально розсилати ці тривоги", - каже маркетинг-директор компанії-розробника застосунку "Повітряна тривога" Валентин Гриценко.

Так зʼявився застосунок, який уже завантажили 26 мільйонів користувачів. За понад два роки повномасштабного вторгнення в ньому прийшло понад 40 тисяч сповіщень. Найбільше - на Донеччині. Цей сумний рекорд могла б побити лише Луганщина. Але там відбою не було вже 705 днів. Повітряна тривога в області триває від 4 квітня 2022 року.

Наслідки ударів

Як з'явилась мапа тривог

Мапа тривог теж з'явилася не одразу. Як і сповіщення про не лише повітряну загрозу, а й артилерійський обстріл, вуличні бої, ядерну чи хімічну небезпеку. Усі ці сигнали надходять від ДСНС.

"Якщо це загроза дронова, то загрози по регіонах вмикаються ешелоновано. Якщо це загроза застосування балістичного озброєння, яке має надвисокі швидкості, то тоді, дійсно, ми можемо бачити, що вся Україна у нас на мапі світиться червоним", - каже директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький.

Карта повітряних тривог

До Харківщини балістична ракета може долетіти за кілька десятків секунд, а до західних регіонів - за кілька хвилин. І якщо не укриття, то принаймні дві стіни - те, що може врятувати життя.

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Нагадаємо, що відомо про наступ окупантів на Часів Яр.

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