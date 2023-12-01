Повітряні бої та підготовка до нових штурмів: у ЗСУ розповіли, яка ситуація в Авдіївці

У ЗСУ кажуть, що окупанти готуються до третьої хвилі атаки на Авдіївку.

У небі над Авдіївкою Донецької області авіація Повітряних сил прикриває наших піхотинців, які не дають ворогу зайти у місто. ТСН зняла унікальні кадри роботи українських винищувачів. І те, як на них полювали російські ракети.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

ТСН побачила, як штурмовики Су-25 заходять на віраж над Донеччиною. Їхнє завдання - підтримати сухопутні війська в бою.

Швидкість штурмовиків майже тисяча кілометрів на годину. Та все одно їхні маневри бачить російська ППО. Сушки заходять на друге коло і вслід за ними несеться російська ракета. Але детонує в небі, про що свідчить білий дим. Окупантам не вдалось вполювавши жоден з бортів.

Поблизу лінії зіткнення ТСН побачила, як кружляє російський розвідувальний дрон. Оскільки погода сонячна, тож навіть на чималій висоті його легко фіксує камера та армійське ППО.

Росіяни розвідують територію та готуються до чергової хвилі штурмів околиць Донецька, кажуть армійці. Там наша розвідка зафіксувала чимале скупчення техніки.

Ситуація на фронті

Командир підрозділу ЗСУ Олександр каже, що українці теж готуються до нових атак окупантів. Росіяни свої позиції захистили чималою лінією оборони. За цією ділянкою уважно стежать військові 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Бо саме цей шлях - південніше Донецька був одним з напрямків прориву на Авдіївку. Натомість, вся колона техніки, а це було 15 одиниць, які сунули на наші позиції й досі тут - на кладовищі металобрухту.

З Авдіївки добре проглядаються висотки околиць Донецька. Давно не житлові. Ще в 2014 біля них був чималий укріпрайон росіян, звідки вони знову можуть посунути.

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Нагадаємо, окупаційна армія РФ прагне захопити територію Авдіївського коксохімічного заводу, а тому направляє на штурм кадрових військових, зокрема спецпризначенців. Без цього підприємства росіяни не зможуть захопити Авдіївку.

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