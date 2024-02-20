Повітряні тривоги через балістику: чому загроза тепер не лише від "Кинджалів" і чим небезпечні ракети KN-23

У соціальних мережах українці обговорюють масштабні повітряні тривоги, які пов’язані з використанням ворогом балістичних ракет. Раніше повітряна тривога по всі території України оголошувалася лише у разі вильоту російських МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал".

А минулого тижня тривога по всій території України двічі була пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння, що багатьох здивувало на насторожило.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому оголошується нова масштабна тривога і з чим це пов’язано.

Експерти наголошують, що масштабну тривогу оголошують через загрозу від балістичних ракет, а саме північнокорейських, які мають більшу дальність польоту. Також ворог застосовує балістичні ракети "Циркон", які мають високу дальність польоту та потужну бойову частину.

Візуальна модель гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон" / Фото: Український мілітарний портал

Що кажуть у Повітряних силах?

В Повітряних силах зазначають, що попереджають про загрозу балістики у разі її виникнення. Та вкотре нагадують про необхідність після оголошення тривоги йти до укриття.

"Ми бачимо повітряні цілі, які летять по балістичній траєкторії і попереджаємо про таку загрозу. А вже інші фахівці розбираються, що це було. Наразі ми не можемо коментувати дальність цих ракет, чи інформацію про їх неточність. Це - справа експертів. Ми збиваємо повітряні цілі, які летять по балістиці або по аеродинаміці. Робимо те, що робили раніше, а вже яка саме була ракета – визначають експерти", - розповів сайту ТСН.ua Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога по всій території України

Можуть бути і крилаті ракети

За словам військового експерта Олега Жданова, масштабна повітряна тривога до цього часу оголошувалася лише тоді, коли дальність досягання ракет покриває всю територію України. Тобто кожного разу, коли у повітря піднімається МіГ-31К з ракетою "Кинджал".

Олег Жданов додає, що російська балістика, яка випущена не з літаків, усю територію України не покриває, а корейська летить лише на 190 кілометрів далі, ніж російська. Наприклад, максимальна дальність у ракети "Іскандер-М" 500 км, а у північнокорейської KN-23 – 690 км.

"Можливо, масштабну тривогу по всій Україні почали оголошувати на випередження. Адже таке рішення приймає штаб Повітряних сил в залежності від ситуації. Ми ж не знаємо усієї реальної обстановки. Може бути і такий варіант: комплекс "Іскандер-М" здатен використовувати для запуску крилаті ракети, а у них дальність польоту 1,5 тисячі кілометрів. Тому, можливо, коли оголошують масштабну тривогу через балістику, передбачають також і варіант з "Іскандером-М". Ми ж не можемо впевнено сказати, яка саме ракета зійде з пускової установки – крилата чи балістична", - розповідає сайту ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар РФ по Україні / Фото: ТСН.ua

Ворог вдосконалює свою балістику

Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що "Кинджал" – це балістична ракета, модернізований варіант "Іскандер-М", яка пристосована для застосування з літака, щоб збільшити швидкість такої ракети, а це несе загрозу для всієї території України.

Власне, через це і оголошується тривога по всій країні, коли фіксується зліт ворожого літака з "Кинджалом".

Щодо північнокорейських ракет, які використовує ворог, то за словами Ігоря Романенка, їхні можливості по дальності ще визначаються. Відомо, що дальність північнокорейської балістичної ракети KN-23 сягає до 760 кілометрів, а потужність бойової частини біля тони та більше.

"Така ракета є реальною загрозою для Києва та більшості прикордонних міст, до яких вона може дістати. Час її польоту – хвилини, тому під час такої загрози оголошується повітряна тривога по всій Україні. Важливо розуміти, що у ворога з’явилося багато нових ракет. І особливо небезпечними є саме північнокорейські, вони малодосліджені. Росіяни мають змогу їх вдосконалювати, модернізувати, а отже дальність польоту може бути більшою, ніж та, що зазначається у відкритих технічних характеристиках", - розповідає сайту ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу (2006-2010 рр).

Вирва від ракети під Києвом / Фото: Анатолій Федорук

Комбінують повітряні атаки

Військовий експерт підкреслює, що у випадку оголошення масштабної повітряної тривоги через балістику потрібно йти до укриття, бо часу на це є небагато. Також варто враховувати підступність ворога, який може комбінувати застосування ракет різного типу.

"Ворог комбінує нанесення ударів. Немає такого, щоб росіяни завдавали удару виключно корейськими ракетами або крилатими. Найбільш ефективний склад повітряного удару – це коли він формується з різних типів ракет, плюс "Шахеди". Це вони і роблять, причому комплексно. З точки зору ворога, таке застосування є ефективним – більше їх ракет проривається через нашу ППО і досягають цілей", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав про "космічну" вирву з озером під Києвом: що летіло на столицю – північнокорейська ракета чи "Циркон".

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