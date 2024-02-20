Повна блокада кордону: поляки висипали зерно, не пускають допомогу ЗСУ, українці діють у відповідь (відео)

Українські перевізники розпочали власну акцію протесту на трьох пунктах пропуску у відповідь на блокаду вантажівок польськими протестувальниками.

Польські фермери-протестувальники 20 лютого влаштували повну блокаду руху на кордоні України через пункт пропуску "Медика-Шегині". Зокрема, був заблокований і рух поїздів. Поляки не пропускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, а також висипали зерно з вантажного вагона. Водночас українські перевізники розпочали свою акцію протесту у відповідь на блокаду.

Все, що відомо про польську блокаду кордону з Україною 20 лютого, читайте на ТСН.ua.

Кордон з Польщею – що і де блокують поляки 20 лютого

Ситуація на українсько-польському кордоні загострюється. Польські фермери тепер блокують рух не лише вантажівок, але й не пропускають військові вантажі для ЗСУ, гуманітарну допомогу та намагаються блокувати залізницю. Своїми діями мітингувальники також вони ускладнюють рух рейсових автобусів.

Вранці речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідмоив, що рух вантажівок практично відсутній на пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

"Фактично рух автобусів відбувається, так само, як і легкових автомобілів. Мені складно дати повністю оцінку, чи ускладнюється рух для автобусів безпосередньо у тих місцях, де блокувальники перебувають на тих автошляхах, які ведуть до кордону. Більше всього, вони повністю не блокують, але своїми діями вони ускладнюють можливість проїзду автобусів, щоб дістатися до кордону", – поінформував речник ДПСУ.

За інформацією від Демченка, польські протестувальники намагалися перекрити і рух потягів. Однак на місце події приїхала поліція, а за пів години фермери розблокували залізницю.

Водночас страйкарі все одно планують розпочати повну блокаду на всіх інших прикордонних переходах, включно з вузлами зв'язку та під'їздами до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ситуація з польськими блокувальниками загострюється! Ті придумують собі виправдання – ексклюзив ТСН

"Я не підтримую українців"

У Мережі поширюються відео з польською акцією протесту на кордоні з Україною. На кадрах видно, що на акцію зібралися декілька десятків фермерів з національними прапорами. Вони вигукували: "Це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців".

Польські протестувальники хочуть повністю заблокувати кордон із Україною

Поляки повисипали зерно з вагонів

Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та висипали з вантажного вагона поїзда українське зерно. Цей факт журналісти зафіксували на відео.

Як повідомили в "Укрзалізниці", це висипане зерно прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Там висловили обурення подією, звернулися до правоохоронців та посольства.

В "УЗ" зазначили, що на станції "Медика" в очікуванні перевантаження – близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

Поляки перекрили залізницю та висипали українське зерно на колії

Біля Любліна перекрили автобан, що веде до українського кордону

Поляки також перекрили 20 лютого автобан неподалік від Любліна, що веде до українського кордону. Мітингарі розташували на трасі близько 100 тракторів з біло-червоними прапорами, повідомляє "Радіо Свобода". На обʼїзних дорогах утворилися кілометрові затори.

Читайте провідні новини дня:

Польські фермери перекрили автобан неподалік Любліна

Виникли черги на кордонах України з іншими країнами ЄС

Через ситуацію кордоні з Польщею почали утворюватися черги на пунктах пропуску між Україною та іншими сусідніми країнами ЄС. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Вранці він заявляв, що у чергах з польського боку перебували близько 4000 вантажівок.

"З українського боку багато машин поїхало через Словаччину та Угорщину, і там теж є досить суттєве ускладнення руху", – сказав Балін.

Він додав, що зупинити блокаду кордону може лише уряд Польщі та Єврокомісія. Фахівець також звернув увагу, що польські політики готуються до місцевих виборів, а аграрії становлять майже половину електорату.

Балін також висловив думку, чому протестують польскі фермери:

"Не впевнений, що головна проблема – імпорт аграрної продукції. Вона трохи в іншому: це нові умови вирощування та збуту агропродукції польськими компаніями на європейському ринку. Думаю, там є про що говорити (Польщі з ЄС – ред.)".

Голова АМА також порадив усім експортерам та імпортерам їхати в об'їзд. На його думку, щонайменше до 20 березня "ми матимемо проблеми на кордоні".

Які вимоги польських протестувальників

Польські протестувальники вимагають:

обмеження імпорту сільськогосподарських товарів з України,

оголошення урядом про вихід Польщі із Зеленого курсу – програми ЄС, спрямована на досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Реакція України на блокування кордону

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що "блокування польсько-українського кордону, хоч би якими гаслами воно супроводжувалося, не має виправдання". Він нагадав, що наземні кордони є важливими в умовах російської агресії.

"Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення з боку протестувальників до українців та українських вантажів, що перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які звучать на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин", – йдеться в заяві Ніколенка.

В українському МЗС закликали польську владу надати правову оцінку діям протестувальників, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів щодо антиукраїнської риторики, що базується на безпідставних аргументах.

Олег Ніколенко / Фото: Facebook-сторінка

Реакція польської влади на блокування кордону

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський звернувся з листом до протестувальників і закликав їх повністю не блокувати кордон з Україною.

Міністр наголосив, що фермери протестують за "справедливу справу". Серед їхніх вимог, зокрема, є спрощення та пом'якшення вимог у межах європейської програми Green Deal, а також обмеження імпорту агропродукції з України. Водночас Секерський зазначив, що вже діє заборона на імпорт зерна, ріпака, соняшника, пшеничного борошна, шроту, висівок і макухи.

"Водночас ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка б розширила сферу захисту нашого ринку, включивши інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія", – йдеться у заяві міністра.

Однак Секерський попередив, що повне закриття кордону може призвести до повного зупинення експорту польських товарів до України і до скорочення багатьох робочих місць. Він закликав мітингувальників стежити, аби їхня діяльність якомога менше шкодила суспільству.

Міністр повідомив, що його відомство звертається до уряду Польщі по додаткові кошти для допомоги фермерам. Він також запросив аграріїв до переговорів, "щоб результатом нашої спільної роботи стала домовленість про розв'язання поточних проблем і розробка програми на майбутнє".

"Фермери мають право на протест"

Водночас міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман заявив, що фермери "протестують за гідну справу".

"Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест, вони мають право висловлювати це різними способами", – сказав Гетман.

За його словами, аграрії "перебувають у дуже складній ситуації, оскільки витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, а водночас і рентабельність".

Водночас міністр запевнив, що розуміє "емоції президента країни, яка перебуває в стані війни".

"Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже", – резюмував політик.

На яких пунктах пропуску з Польщею заблокований рух транспорту зараз

В ДПСУ повідомили, що у зв’язку з тим, що польські протестувальники розпочали жорсткіше обмеження руху транспорту на кордоні з Україною, ситуація на КПП ускладнена.

На ПП "Медика-Шегині" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через кордон. Термін завершення блокування страйкарі не повідомляють.

польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через кордон. Термін завершення блокування страйкарі не повідомляють. Біля ПП "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 вівторка, 20 лютого.

протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 вівторка, 20 лютого. На КПП "Зосін-Устилуг" 20 лютого від 13:00 до 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обох напрямках. Пропускатимуть лише фури з гуманітарною допомогою.

20 лютого від 13:00 до 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обох напрямках. Пропускатимуть лише фури з гуманітарною допомогою. Біля КПП "Корчова-Краківець" до 21:00 протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, що перевозять критичні вантажі. Водночас автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно.

до 21:00 протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, що перевозять критичні вантажі. Водночас автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно. На напрямку КПП "Гребене-Рава-Руська" страйкарі від 13:00 повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспорту, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

страйкарі від 13:00 повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспорту, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу. На КПП "Дорогуськ-Ягодин" до 19:00 організатори протесту планують повністю заблокувати рух вантажівок в обох напрямках.

Українські перевізники влаштували свій протест на кордоні

Українські перевізники цього ж дня розпочали власну акцію протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею у відповідь на блокаду вантажівок польськими протестувальниками. Йдеться про "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

На ПП "Краківець-Корчова" водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна – втрачатиме Польща", "Блокада України – зрада європейських цінностей".

Протест українських перевізників на кордоні з Польщею / Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Протест українських перевізників на кордоні з Польщею / Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Як розповів "Суспільному" голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич, це мирна акція, яка триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

"Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади. Жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", – заявив Михалевич.

Водночас голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик повідомив, що в акції беруть участь "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України".

За словами Дубика, польські вантажівки пропускатимуться до України з тією ж затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Українські перевізники влаштували акцію на кордоні у відповідь на дії поляків

Читайте також: