"Повна мобілізація" населення в Україні: що це таке та кого можуть призвати

Американське видання The Washington Post опублікувало дані "злитих" в Мережу засекречених матеріалів розвідки США. В одному з документів йдеться (їхня достовірність не була підтверджена — ред.), що патова ситуація у війні Росії проти України призведе до того, що Україна оголосить "повну мобілізацію" населення.

Однак такого поняття в українському законодавстві не існує. Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що таке "повна" мобілізація та кого можуть призвати у разі її посилення.

Що таке повна мобілізація?

Чинним профільним законодавством про оборону не передбачене таке поняття як "повна мобілізація".

Згідно до ст. 4 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мобілізація може бути загального або частковою. Інших видів мобілізації, зокрема "повної", не існує.

Указом президента України Володимира Зеленського (№ 65/2022 від 24.02.2022) було оголошено загальну мобілізацію, яка подовжувалася відповідними указами та станом на сьогодні проводиться і надалі на всій території України.

"Президент має діяти виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства. Тому оголосити про "повну" мобілізацію без відповідних змін в профільне законодавство неможливо", — пояснила ТСН.ua Бекало.

Що буде у разі посилення мобілізації?

Призов військовозобов’язаних під час мобілізації відбувається за відповідними мобілізаційними планами, пов’язані з необхідністю доукомплектування Збройних сил України. Їхній темп залежить від багатьох факторів, зокрема і від кількості втрат на фронті. Ця інформація є закритою від широкого розголосу, тому ми не можемо судити про посилення темпів або навпаки зниження темпів призовної кампанії.

"Умовно "всіх" призивати під час мобілізації як не могли так і не будуть, поки діє стаття 23 Закону про мобілізацію, яка містить вичерпний перелік категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації", — зазначила адвокатка.

Серед них: багатодітні батьки, особи з інвалідністю, особи які мають батьків або батьків дружини/чоловіка зі статусом інваліда І або ІІ грип, студенти, викладачі, тимчасово непридатні тощо.

Під мобілізацію підпадають усі військовозобов’язані, які були визнані придатними до служби та не мають жодних підстав для відстрочення.

Кого можуть мобілізувати?

У разі посилення мобілізації можливо внести зміни до ст. 23 Закону про мобілізацію, звісно як і в будь-який інший закон, скоротивши підстави для надання відстрочки від призову під час мобілізації. Це компетенція Верховної Ради України.

"Поки що, наскільки мені відомо, жодних змін, законопроектів, які б обмежувати або скорочували перелік категорій осіб, що не підлягають мобілізації, не передбачається найближчим часом", — зазначила ТСН.ua Бекало.

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