"Повна пи*да", а у звітах — "стабільність": військові відверто розповіли про ситуацію на Донбасі

Війна Росії проти України / © ТСН

Покровськ, Костянтинівка, Мирноград і Добропілля опинилися під загрозою оточення. Ворог кидає всі сили, щоб перерізати артерії української логістики, а аналітики попереджають, що «найближчі дні будуть вирішальними», адже окупанти посилюють тиск перед зустріччю Путіна з Трампом. Українські військові, активісти та волонтери заявляють про низку допущених помилок, відсутність сталої лінії фронту, просування росіян у тил, неправдиві дані на картах та «стабільність» у бойових звітах, коли це не відповідає дійсності. А також у відсутності «грамотного застосування і взаємодії бригад».

Чи справді відбувся прорив фронту у Донецькій області? Що відбувається на найгарячіший ділянці фронту? Що розповідають військові та аналітики? Та що говорить військове керівництво країни — читайте в матеріалі TSN.ua.

«Тавр» звернувся до Зеленського

Ексначальник штабу 12-ї бригади НГУ «Азов» Богдан Кротевича («Тавр») звернувся до глави держави Володимира Зеленського з попередженням про надзвичайно складну бойову ситуацію, яка склалася на лінії Покровськ-Костянтинівка. Колишній військовий також попередив, що ситуація погіршується з кожним днем. Він додав, що «командування, яке призначається (або вже призначене) для „виправлення невиправного“, швидше за все, буде звинувачено у складній ситуації, що вже склалася. Наразі сталої лінії бойового зіткнення фактично не існує».

«Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка — у напівоточенні. Противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки» — написав Кротевич.

Скрін інфографіки з допису Богдана Кротевича «Тавра»

За словами Кротевича, проблема наростала ще з 2024 року, і про це публічно попереджали. Він зазначив, що «причина не в новостворених корпусах, які успадкували провальну обстановку та неукомплектовані підрозділи. Також причина не в оперативно-тактичних або оперативно-стратегічних угрупованнях, які протягом останніх півтора року, за його словами, фактично нічим не керували, а лише передавали накази „відповідно до наказу з ГШ“. „Тавр“, заявив, що системна проблема почалася зі стирання резервів і масового роздроблення підрозділів по всій лінії фронту. Він наголосив, що причинами також були:

Звіти про «взяте село», які подавалися як перемога на тлі провалів на цілих напрямках.

Розподіл мобілізаційного ресурсу «кумам».

Абсолютна відсутність стратегічного і навіть оперативного бачення «театру бойових дій» у частини військового керівництва.

Скрін допису Богдана Кротевича «Тавра»

Тарас Чмут про загрозу прориву

Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що ситуація на Донеччині є «прямим наслідком дій чи бездіяльності, про які постійно попереджали протягом останніх півтора року». За його словами, спочатку українські сили «провалюються» на рівні взводів, потім рот, а тепер уже дійшла черга батальйонів.

«Коли дійде до бригад — ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір», — зазначив Чмут.

Допис керівника фонду «Повернись живим» Тараса Чмута

Він підкреслив, що це може призвести до ситуації, коли «карта знову буде зсуватися», як це було у 2022 році, втрачаючи десятки і сотні квадратних кілометрів території щодня. Чмут визнав, що хтось може звинуватити його в «нагнітанні» ситуації, заявляючи, що все «контрольовано, адже у нас є дрони та новостворені корпуси». Однак він провів аналогію з періодом 2018–2022 років, коли відбувалося щось подібне. За його словами, ігнорування проблем не призводить до їх вирішення, а найгірше — це ігнорувати реальний стан справ.

Особливості дронової війни під Покровськом

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко заявив, що «під Покровськом триває найактивніша дронова війна, яку ми коли-небудь бачили». За його словами, в небі одночасно перебуває кілька безпілотників, а FPV-дрони на оптоволокні влаштовують засідки в найнесподіваніших місцях. Вони здатні залетіти і завдати удару по будь-якій закритій позиції.

«Поля вкриті мережею оптоволокна, наче дротом-пасткою — немає жодної ділянки, де б не проходила „оптика“ від дрона», — зазначив Півненко.

Попри інтенсивність боїв, українські військові також активно використовують дрони. Командувач підкреслив, що «значна частина цих дронів — наші». Він зазначив, що хоча окупант тисне на максимум, він водночас зазнає великих втрат.

Що кажуть військові в анонімних розмовах?

Один з військових, який побажав залишитися анонімним, розповів ТСН.ua, що ситуація на лінії фронту Покровськ-Костянтинівка — надзвичайно складна. За його словами, противник «робить що хоче, особливо щодо логістики, адже російські FPV-дрони вже досягають Дружківки». Військовий зазначає, що ротація дається навіть важче, ніж саме перебування на позиціях. Міста Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ перебувають під постійними обстрілами.

«Ну якщо до обстрілів ми звикли, то до того, що FPV-дрони літають на відстань в 40 км, ніяк не звикнути. Повна…, це без перебільшення», — сказав військовий.

За його словами, російські війська нещодавно захопили Катеринівку «буквально за один штурм». Під час того, як основні сили були зосереджені на Яблунівці, у дощовий день до села заїхало приблизно 5 одиниць техніки з 30 військовослужбовцями РФ.

Катеринівка. 11 серпня. DeepState

«Наших хлопців просто ніхто не попередив, вони побачили [ворога] вже коли ті заїхали в село», — додав він.

Військовий розповів, що при відході українським силам вдалося знищити кілька одиниць ворожої техніки.

Інший військовий, який також побажав залишитися анонімним, розповів, що важка ситуація склалася ще на початку серпня, коли група росіян чисельністю від 8 до 18 осіб зайшла у Золотий Колодязь. Хоча цю групу зрештою «зачистили», це зайняло кілька днів, що дозволило противнику «протоптати дорогу» для подальшого масового проходження. Згодом, як зазначає військовий, «зайшли дронщики в села», і там почався «лютий треш». Він наголосив, що всі проблеми йдуть «від голови», особливо коли в селі вже перебувають диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Водночас, в аналізі бойових дій, за його словами, ситуація описується, наприклад як «втрачено 1 ВОП, ситуація стабільна»

Проникнення ДРГ

Ще один військовий, який побажав залишитися анонімним, вважає, що усіх відволікають новинами про ТЦК, тоді як на фронті «таке несеться». За його словами, ситуація може скоро нагадувати 2022 рік.

«Вже незрозуміло, хто де є», — сказав військовий, натякаючи на хаотичний характер бойових дій.

Він розповів, що на Покровському напрямку, де він перебуває, ситуація «ще більш менш», хоча й там були випадки, коли «дронщики один одного ледь не постріляли, бо ДРГ позаходили дуже глибоко». За його словами, «реально, починається трохи кіпіш». Водночас, військовий розповів, що одна з бригад «взагалі посипалася провально». Він розповів, що на DeepState показують деякі населені пункти у «сірій зоні», і вони, тобто військові, розглядали варіанти розміщення артилерії.

«А нам розвідка каже, що туди — ні, бо там вже росіяни у цивільному одязі вже заскакують і вступають у стрілецький бій. І це глибина, кілометрів 10 від ЛБЗ. Я ж кажу, що скоро це буде 2022 рік, але до нього ще додати мільйони дронів різного типу», — зауважив він.

Ще один військовий, який також побажав залишитися анонімним, повідомив про ситуацію, щодо якої існує кілька версій. Він зазначив, що, як і волонтер Сергій Стерненко, вважає за потрібне почекати, щоб зрозуміти, що є правдою. Водночас, він розповів, що до підрозділів було доведено наступну інформацію:

«В р-н Добропілля зайшла група ДРГ в Нововодяне, Новотроїцьке, в результаті були втрати. Кількість груп ДРГ невідома. Глибина заходу невідома», — повідомив він.

За словами військового, його підрозділи отримали наказ першочергово попередити частини в районі населених пунктів Краматорськ, Костянтинівка та Добропілля, а також посилити протидиверсійні заходи та охорону. Він підкреслив, що це інформація, яку довели до його відома. Однак, чи справді десь відбувся прорив і чи було перерізано дорогу, — він особисто підтвердити не може.

Таку ж інформацію підтвердив ще один військовий, який також побажав залишитися анонімним. За його словами, рашисти прорвалися на «стиках, ДРГ працюють гарно». За його словами, ці диверсійно-розвідувальні групи «вирізали тилові пункти забезпечення певних підрозділів ЗСУ», і були згадки про велику кількість втрат — «50 і більше». Військовий підтвердив, що було захоплено один блокпост та кілька тилових підрозділів. За його даними, ДРГ зайшли вночі, і оскільки охорони не було, вони тихо «повирізали» цілі підрозділи. Він також додав, що спочатку вважав інформацію про ДРГ «дезінформацією», але вона почала надходити з різних джерел. Військовий підкреслив, що те, про що говорить Богдан Кротевич, відповідає дійсності, і «багато брехні» у зведеннях. На його думку, реальна лінія фронту не відповідає тій, що подається в офіційних звітах. Щодо Костянтинівки, військовий висловив переконання, що її можна було б утримати, «якби вчасно давали заміну і підсилення». За його словами, місто перебуває в напівоточенні, але він вважає, що це лише «справа часу». На його думку, основна проблема полягає в «грамотному застосуванні і взаємодії наших бригад».

Військовий каже, що там, де відбувся прорив — тепер «там і наші є, і росіяни є». Він зазначив, що на інших ділянках фронту ситуація є більш стабільною та контрольованою. Це пов’язано з тим, що українська сторона володіє інформацією про дії противника.

«Бо ми знаємо у більшості випадків, звідки рухається противник, є основні логістичні маршрути противника, з перехоплень і розвідувальної інформації ми більш-менш знаємо звідки і куди він буде рухатися», — пояснив він.

Військовий додав, що якщо плануються якісь штурмові дії, то їх також «плюс-мінус контролюємо». Таким чином, на інших ділянках, за його словами, з цим проблем немає. Він навів приклад з лінії оборони на Сіверську. Рік тому, коли ворог застосовував схожу тактику, українські сили успішно протидіяли завдяки «грамотно побудованій обороні». Оборона була ефективною, оскільки одні й ті самі підрозділи тривалий час стояли на позиціях і мали злагоджену взаємодію.

«А коли залітають зальотні підрозділи і їм дають швидко щось робити, вони не розуміють і не знають обстановки і починають це робити, то вони бистро стираються», — підсумував він, вказуючи на проблеми з ефективністю новоприбулих підрозділів, які не встигають адаптуватися до ситуації.

«Критична ситуація з логістикою»

Ситуація на Донеччині, за словами ще одного з військових, є «об’єктивно дуже складною». На різних ділянках фронту спостерігається просування противника, що створює загрозу для ключових міст. Військовий повідомив, що російські сили рухаються в напрямку Костянтинівки як з боку Торецька, так і з боку Покровська.

«Пройшли Яблунівку і підходять до Берестка, а Бересток — це 1,5–2 км від Костянтинівки. З боку Часового Яру також складна ситуація. Знищували росіян вже майже біля Костянтинівки», — розповів він.

Бересток, 11 серпня 2025 рік. DeepState

Через постійні обстріли та атаки FPV-дронів з боку Часового Яру та Торецька, пересування в Костянтинівці навіть до комендантської години є дуже проблематичним. За словами військового, підрозділи відчувають гостру нестачу людей і технічних засобів, зокрема дронів, систем РЕБ, РЕР та боєкомплекту.

«Критична ситуація з логістикою, в мене люди заходять на позиції 10-12 км пішки», — розповів він.

Особовий склад перебуває на позиціях від 60 до 100 діб, адже заїхати туди технікою майже неможливо. Це дається лише в погану погоду і лише «якщо мєхан (механік-водій) з яйцями».

Евакуація поранених (трьохсотих) також є надзвичайно складною. Завдяки НРК (наземним робототехнічним комплексам) їм кілька разів вдалося витягнути поранених. Загалом, як він зазначив, ротації як такої взагалі немає, а ворожі FPV-дрони, які «сидять і караулять техніку», ще більше ускладнюють ситуацію.

«Як в них це вийшло, внаслідок чого і хто це допустив?»

Старший лейтенант СОУ «Алекс» каже, ситуація на Донеччині дійсно критична. Окрім піхоти, яка закріпилась на вже зазначених на мапі рубежах, є ще ворожі ДРГ, які намагаються пролізти далі та створювати проблем. Військовий пояснює, що близько 90% штурмових дій ворога по всьому фронту мають однаковий характер: це або виключно піхотні штурми малими групами, або ті самі піхотні групи, які переміщуються на легкій броньованій техніці, мотоциклах або на 3-5 одиницях броньованих таксі. Техніка, за його словами, виконує лише функцію доставки, «немає мови ні про яку вогневу підтримку». Він погодився з думкою Богдана Кротевича про те, що сталої лінії бойового зіткнення зараз фактично не існує, оскільки оборона складається з окремих позицій, з’єднаних лінією. Завдання російських військ — прослизнути між позиціями та просунутися якомога далі. Офіцер наголошує, що якщо ворог зможе прорватися вглиб української оборони, це станеться не завдяки десяткам одиниць бронетехніки, а саме завдяки таким малим піхотним групам. Він пояснює, що російська тактика змінилася: від застосування великої кількості броні, яку знищують ще до підходу до переднього краю, ворог перейшов до ставки на мобільність, швидкість і раптовість. Їхня мета — «залетіти поки хтось з наших прогавить або поки збирає раму для реагування». Тому, стверджує він, тільки малі піхотні групи могли здійснити прорив. Однак головні питання залишаються: «як в них це вийшло, внаслідок чого і хто це допустив?»

«Ми знову самі „привозимо гол в свої ворота“, тільки тепер проблема не в якійсь бригаді, чи в її командирові, а вже глобальніше — в тих, хто віддавав накази на оперативно-стратегічному рівні і сукупністю таких наказів довів ситуацію до критичної», — каже «Алекс».

Добропілля: що кажуть аналітики DeepState?

Російські окупанти фактично прорвали фронт у напрямку Добропілля і просуваються поблизу Кучерова Яру і Золотого Колодязя. Про це пишуть аналітичний проєкт DeepState та волонтер Сергій Стерненко. За словами Стерненка, ворог здійснив прорив фронту на 10 км неподалік Добропілля. 11 серпня аналітики проєкту заявили, що противник, застосовуючи чисельну перевагу в піхоті, зміг просунутися в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де зараз проводить накопичення сил для подальшого наступу.

Кучерів Яр, Золотий Колодязь, 11 серпня 2025 року. DeepState

На шляху свого просування російські війська намагаються закріпитися на місцевості, облаштовуючи позиції. Крім того, з Кучеревого Яру через посадки вони проникли в село Веселе, де також накопичують сили. За останню добу в цьому селі було зафіксовано близько двох десятків російських солдат.

Село Веселе, тут РФ накопичує сили. 11 серпня 2025 року. DeepState

Одночасно з цим ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля — Краматорськ, закріплюючись в районі Нововодяного та Петрівки. На жаль, зазначають аналітики, противник виявив слабкі місця в обороні, якими й буде користуватися, щоб здійснювати подібні спроби.

Хаотична обстановка та неправильна оцінка ситуації

Ситуація складається досить хаотично, оскільки, знайшовши прогалини в обороні, російські війська просочуються в глибину та намагаються швидко закріпитися. Водночас, як зазначає DeepState, деякі особи в командуванні певної бригади або не усвідомлюють усю глибину проблеми, або подають ситуацію як «контрольовану», заявляючи, що «всіх убили, всіх зупинили». З цим не згодні самі військові, які тримають оборону і намагаються зрозуміти, що насправді відбувається.

За даними DeepState, у районі Золотого Колодязя, Шахового та інших населених пунктів було побудовано нові, якісні інженерно-фортифікаційні споруди з ефективними загородженнями. Проте, ворог спокійно обходить ці позиції. За словами військових, найгірше те, що, якщо росіяни їх займуть, «ми їх звідти не виб’ємо». Це свідчить, що поряд з добре збудованими фортифікаціями необхідні люди, які будуть їх утримувати, а також ефективне командування, яке зможе правильно використовувати ці можливості.

Добропілля може «впасти» швидше Покровська

Аналітики пишуть, що шлях до Добропілля та логістики російські війська почали з вогневого контролю за допомогою дронів. Зараз ворог знайшов місця, щоб прокласти цей шлях фізично, усвідомлюючи наслідки досягнення своїх цілей. Наразі вони мають намір повністю окупувати Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Веселе та інші населені пункти. Після остаточного закріплення та накопичення, вони будуть рухатися в глибину, а також підтягнуть екіпажі дронів, що ускладнить перебудову альтернативної логістики та утримання навколишніх позицій для Сил Оборони. З таким розвитком подій, якщо ситуація не зміниться, існує ризик, що Добропілля може впасти швидше, ніж Покровськ.

Добропілля-Покровськ. 11.08.2025. DeepState

Офіційна реакція

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) «Дніпро» відреагували на інформацію, яку поширюють ЗМІ, військові та аналітики щодо ситуації на Добропільському та Покровському напрямках. В угрупованні заявили, що противник постійно змінює прийоми та способи застосування військ, використовує чисельну перевагу і, незважаючи на масштабні втрати, «намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій». В ОСУВ підкреслили, що інфільтрація таких груп, хоч і вимагає залучення резервів, «не є взяттям під контроль території». Вони зазначили, що нерозуміння цього вже не раз призводило до помилок в аналізі та публічних обговореннях. У командуванні визнали, що ситуація на напрямках «є та залишається складною», а бої в цьому регіоні є найінтенсивнішими на всій лінії бойового зіткнення. Проте, українські війська докладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які змогли проникнути через першу лінію, були знищені в найкоротші терміни, що, за їхніми словами, і відбувається. Також там закликали не поширювати інформацію з неперевірених та недостатньо поінформованих джерел.

12 серпня речник ОСУВ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов спростував інформацію про нібито прорив російських військ на одній з ділянок фронту на сході України, яка поширювалася протягом останньої доби. Він заявив, що ці дані є недостовірними та не відповідають реальним фактам. За словами Трегубова, російські війська в районі Добропілля та на Покровському напрямку використовують тактику малих груп, які намагаються проникнути вглиб українських позицій. Це створює хибне враження просування на картах з відкритих джерел. Речник пояснив, що росіяни застосовують тактику «просочення», коли невелика кількість малих груп постійно підтримує тиск на позиції та намагається обійти першу лінію оборони. Він наголосив, що це не означає, що ворог взяв територію під контроль.

«Треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості 5–10 осіб — і це абсолютно не так, як воно виглядає на карті», — пояснив речник.

Трегубов додав, що просування малих груп не означає, що ворог контролює весь шлях, який вони подолали. «Вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися у підвалі, і, звісно, туди прибули резерви українських сил для їхнього знищення», — підсумував Віктор Трегубов, підтвердивши, що такі групи ліквідовуються в найкоротші терміни.

ISW: Росія тисне біля Покровська перед зустріччю Трампа і Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що диктатор Путін намагається прискорити просування своїх військ на Донеччині, щоб створити інформаційне тло перед зустріччю з Дональдом Трампом. Мета — представити повну окупацію чотирьох областей України як неминучу і схилити Захід та Україну до капітуляції. У своєму звіті ISW зазначає, що російські війська просунулися на південному сході від Добропілля, і бої точаться біля Нового Шахового та Нового Донбасу. Аналітики припустили, що окупанти могли захопити низку невеликих населених пунктів у цьому районі.

На думку ISW, наступні кілька днів будуть вирішальними для України, щоб запобігти прискореному просуванню росіян на Покровському напрямку. Протягом останніх тижнів російські війська активно б’ють дронами по українських логістичних шляхах у тилу, щоб створити умови для швидкого наступу. Це змушує ЗСУ використовувати більш довгі та складні маршрути. Втім, хоча російське просування в районі Добропілля є суттєвим, ISW не вважає його проривом оперативного рівня, хоч і припускає, що ворог буде намагатися його досягти. Аналітики підкреслюють, що повна окупація чотирьох областей не є ані неминучою, ані гострою загрозою, оскільки росіяни зіткнуться з серйозними перешкодами, і на захоплення Донеччини можуть піти роки.