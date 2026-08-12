Повне сонячне затемнення: де в Україні можна буде спостерігати за унікальним явищем

Сонячне затемнення / © Unsplash

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Повне сонячне затемнення відбудеться вже завтра і у деяких країнах вже готуються його споглядати. В Україні найпомітнішим воно буде у західних областях.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Поки науковці готують спеціалізоване обладнання, пересічні спостерігачі скупляють спеціальні окуляри та сувеніри. До прикладу, в Іспанії одна з організацій у співпраці з урядом розповсюдила 2 мільйони окулярів для сонячного затемнення з QR-кодами, які пояснюють, як правильно використовувати та спостерігати затемнення, щоб уникнути пошкодження зору.

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В Ісландії ж пильно стежать за прогнозом погоди, сподіваючись, що хмарність не завадить побачити астрономічну подію. За даними НАСА, 12 серпня очікуємо повне сонячне затемнення, під час якого Місяць повністю закриє диск Сонця. Побачити його повноцінно можна буде, зокрема, у Гренландії, Ісландії, Іспанії та частині Португалії.

В Україні, до слова, побачити затмнення буде важко. Наприклад, у Києві явище почнеться приблизно після 20:00, при цьому Місяць закриє лише невелику частину сонячного диска. У західних областях України затемнення буде помітнішим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО В ЗАПОРІЖЖІ! 7 ЗАГИБЛИХ! У ТЦК викрили тисячі незаконних рішень | ТСН 20:00 11 серпня

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